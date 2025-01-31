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Рецепт нежнейших тефтелей в сметанном соусе

1:44
Еда

Тефтели — это блюдо, которое способно вернуть нас в беззаботные детские годы. Предлагаем вам попробовать рецепт мясных шариков, приготовленных в ароматном сметанном соусе. Быстрота приготовления делает их отличным выбором для ужина в любой день недели.

Тефтели
Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тефтели

Ингредиенты

  • 500 г фарша из свинины и говядины
  • 100 г риса
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. муки
  • 1 луковица
  • 200 г сметаны средней жирности
  • 300 мл воды
  • соль и перец
  • растительное масло

Способ приготовления

Промытый рис отварите в подсоленной воде до состояния полуготовности. Дайте ему остыть, затем объедините с фаршем, яйцом, нарезанным луком и специями. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной консистенции и сформируйте небольшие тефтели.

На разогретой сковороде с маслом обжарьте тефтели до золотистой корочки, по 3-4 минуты с каждой стороны. После этого переложите их в кастрюлю с толстыми стенками или в форму для запекания.

В ту же сковороду, где готовились тефтели, добавьте муку и обжаривайте ее до золотистого оттенка. Постепенно влейте воду, активно помешивая, чтобы избежать образования комков. Введите сметану и немного молока или сливок для придания нежности, добавьте специи и доведите соус до кипения.

Залейте тефтели соусом и тушите их на минимальном огне в течение 20-25 минут. Если хотите запечь блюдо, разогрейте духовку до 180°C и не забудьте накрыть посуду крышкой или фольгой.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе. Представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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