Рецепт нежнейших тефтелей в сметанном соусе

Тефтели — это блюдо, которое способно вернуть нас в беззаботные детские годы. Предлагаем вам попробовать рецепт мясных шариков, приготовленных в ароматном сметанном соусе. Быстрота приготовления делает их отличным выбором для ужина в любой день недели.
Промытый рис отварите в подсоленной воде до состояния полуготовности. Дайте ему остыть, затем объедините с фаршем, яйцом, нарезанным луком и специями. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной консистенции и сформируйте небольшие тефтели.
На разогретой сковороде с маслом обжарьте тефтели до золотистой корочки, по 3-4 минуты с каждой стороны. После этого переложите их в кастрюлю с толстыми стенками или в форму для запекания.
В ту же сковороду, где готовились тефтели, добавьте муку и обжаривайте ее до золотистого оттенка. Постепенно влейте воду, активно помешивая, чтобы избежать образования комков. Введите сметану и немного молока или сливок для придания нежности, добавьте специи и доведите соус до кипения.
Залейте тефтели соусом и тушите их на минимальном огне в течение 20-25 минут. Если хотите запечь блюдо, разогрейте духовку до 180°C и не забудьте накрыть посуду крышкой или фольгой.
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе. Представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.
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