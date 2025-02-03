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Как разморозить мясо, если времени нет? Простая хитрость, которая спасет ужин

1:05
Еда

Разморозка мяса — процесс небыстрый. Кулинары рекомендуют делать это в холодильнике, чтобы продукт оттаивал естественным путем, сохраняя вкус и текстуру. Но бывают ситуации, когда ждать просто нет времени.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырое мясо на столе

Многие пытаются ускорить разморозку, используя микроволновку или горячую воду, но эти методы только портят продукт. В микроволновой печи мясо начинает частично готовиться, а горячая вода делает его жестким и способствует размножению бактерий.

Как быстро разморозить мясо без потери качества

Есть способ, который займет всего 5 минут и не испортит структуру мяса.

Всё, что нужно:

  • налить в большую миску воду комнатной температуры,
  • добавить столовую ложку соли,
  • погрузить замороженное мясо в солёную воду и подождать 5-10 минут.

Почему это работает

Соль разрушает кристаллы льда и ускоряет процесс разморозки. В отличие от горячей воды, этот метод не изменяет структуру белков и не приводит к потере сочности.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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