Как разморозить мясо, если времени нет? Простая хитрость, которая спасет ужин

Разморозка мяса — процесс небыстрый. Кулинары рекомендуют делать это в холодильнике, чтобы продукт оттаивал естественным путем, сохраняя вкус и текстуру. Но бывают ситуации, когда ждать просто нет времени.
Многие пытаются ускорить разморозку, используя микроволновку или горячую воду, но эти методы только портят продукт. В микроволновой печи мясо начинает частично готовиться, а горячая вода делает его жестким и способствует размножению бактерий.
Есть способ, который займет всего 5 минут и не испортит структуру мяса.
Всё, что нужно:
Соль разрушает кристаллы льда и ускоряет процесс разморозки. В отличие от горячей воды, этот метод не изменяет структуру белков и не приводит к потере сочности.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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