Как разморозить мясо, если времени нет? Простая хитрость, которая спасет ужин

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Разморозка мяса — процесс небыстрый. Кулинары рекомендуют делать это в холодильнике, чтобы продукт оттаивал естественным путем, сохраняя вкус и текстуру. Но бывают ситуации, когда ждать просто нет времени.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырое мясо на столе

Многие пытаются ускорить разморозку, используя микроволновку или горячую воду, но эти методы только портят продукт. В микроволновой печи мясо начинает частично готовиться, а горячая вода делает его жестким и способствует размножению бактерий.

Как быстро разморозить мясо без потери качества

Есть способ, который займет всего 5 минут и не испортит структуру мяса.

Всё, что нужно:

налить в большую миску воду комнатной температуры,

добавить столовую ложку соли,

погрузить замороженное мясо в солёную воду и подождать 5-10 минут.

Почему это работает

Соль разрушает кристаллы льда и ускоряет процесс разморозки. В отличие от горячей воды, этот метод не изменяет структуру белков и не приводит к потере сочности.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

