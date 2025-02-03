Забудьте о химии! Как очистить духовку натуральными средствами

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Чистка духовки — неприятное занятие, особенно если внутри накопился жир и нагар. Но справиться с этой задачей можно без капли бытовой химии! Эксперты поделились тремя простыми и эффективными способами, которые помогут легко удалить загрязнения.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

1. Соль — простой и натуральный очиститель

Соль не только убирает жирные пятна, но и обладает антибактериальным эффектом. Чтобы духовка снова заблестела:

Насыпьте немного соли в жаропрочную посуду,

Добавьте немного воды,

Поставьте в разогретую до 180 ℃ духовку на 30 минут,

После остужения протрите стенки влажной губкой.

Пары соли размягчают даже застарелый жир, и он легко удаляется.

2. Сода и уксус — классический метод борьбы с жиром

Этот тандем творит чудеса:

Смешайте соду с водой до состояния пасты,

Нанесите на стенки духовки и оставьте на 1 час,

Протрите влажной губкой, смоченной в воде с уксусом.

Жир отойдет без лишних усилий, а духовка станет чистой без неприятного запаха химии.

3. Лимон — натуральный растворитель жира

Цитрусовые отлично справляются с жиром и придают духовке приятный аромат.

Добавьте несколько капель лимонного сока в жаропрочную емкость с водой,

Поставьте в духовку на 30-60 минут при 230 ℃,

После остывания просто протрите стенки влажной губкой.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



