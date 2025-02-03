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Забудьте о химии! Как очистить духовку натуральными средствами

1:33
Еда

Чистка духовки — неприятное занятие, особенно если внутри накопился жир и нагар. Но справиться с этой задачей можно без капли бытовой химии! Эксперты поделились тремя простыми и эффективными способами, которые помогут легко удалить загрязнения.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

1. Соль — простой и натуральный очиститель

Соль не только убирает жирные пятна, но и обладает антибактериальным эффектом. Чтобы духовка снова заблестела:

  • Насыпьте немного соли в жаропрочную посуду,
  • Добавьте немного воды,
  • Поставьте в разогретую до 180 ℃ духовку на 30 минут,
  • После остужения протрите стенки влажной губкой.
  • Пары соли размягчают даже застарелый жир, и он легко удаляется.

2. Сода и уксус — классический метод борьбы с жиром

Этот тандем творит чудеса:

  • Смешайте соду с водой до состояния пасты,
  • Нанесите на стенки духовки и оставьте на 1 час,
  • Протрите влажной губкой, смоченной в воде с уксусом.
  • Жир отойдет без лишних усилий, а духовка станет чистой без неприятного запаха химии.

3. Лимон — натуральный растворитель жира

Цитрусовые отлично справляются с жиром и придают духовке приятный аромат.

  • Добавьте несколько капель лимонного сока в жаропрочную емкость с водой,
  • Поставьте в духовку на 30-60 минут при 230 ℃,
  • После остывания просто протрите стенки влажной губкой.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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