Забудьте о химии! Как очистить духовку натуральными средствами

Чистка духовки — неприятное занятие, особенно если внутри накопился жир и нагар. Но справиться с этой задачей можно без капли бытовой химии! Эксперты поделились тремя простыми и эффективными способами, которые помогут легко удалить загрязнения.
Соль не только убирает жирные пятна, но и обладает антибактериальным эффектом. Чтобы духовка снова заблестела:
Этот тандем творит чудеса:
Цитрусовые отлично справляются с жиром и придают духовке приятный аромат.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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