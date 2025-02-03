Чем опасны чайные пакетики? Разбираем состав и влияние на здоровье

Многие уверены, что листовой чай полезнее пакетированного, но означает ли это, что чай в пакетиках вреден? Разберемся, насколько оправданы опасения и на что стоит обращать внимание при выборе чая.
Листовой чай раскрывается в горячей воде, отдавая максимум вкуса и аромата. Если же пакетик достаточно просторный и его содержимое может свободно развернуться, это уже хороший знак. Особенно если в прозрачных пирамидках видны цельные чайные листья и натуральные добавки.
Вопрос вызывает не сам чай, а материалы пакетика. Самые распространенные варианты:
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
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