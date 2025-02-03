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Чем опасны чайные пакетики? Разбираем состав и влияние на здоровье

1:12
Еда

Многие уверены, что листовой чай полезнее пакетированного, но означает ли это, что чай в пакетиках вреден? Разберемся, насколько оправданы опасения и на что стоит обращать внимание при выборе чая.

Чай
Фото: commons.wikimedia.org by Selma90, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чай

В чем разница между листовым и пакетированным чаем

Листовой чай раскрывается в горячей воде, отдавая максимум вкуса и аромата. Если же пакетик достаточно просторный и его содержимое может свободно развернуться, это уже хороший знак. Особенно если в прозрачных пирамидках видны цельные чайные листья и натуральные добавки.

Из чего делают чайные пакетики

Вопрос вызывает не сам чай, а материалы пакетика. Самые распространенные варианты:

  • Бумага с пропиткой — менее безопасна, так как может содержать химические соединения.
  • Нейлон и искусственный шелк — выглядят лучше, но могут выделять микропластик, что вызывает споры среди ученых.
  • Единого мнения о вреде или безопасности пакетированного чая пока нет, но если сомнения остаются, можно просто выбрать заварной чай и наслаждаться традиционным способом приготовления.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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