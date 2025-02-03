Лапша, от которой все будут в восторге! Как добиться идеального теста и нарезки

Домашняя лапша — это вкус из детства. Но многие сталкиваются с трудностями на этапе работы с тестом: оно плотное, упругое и его сложно раскатать. Как добиться тонкого, ровного пласта и аккуратно нарезать лапшу?
Готовый пласт теста аккуратно сверните в рулет. Разрежьте его на равные полоски шириной 3-4 мм или по вашему вкусу. После этого раскрутите полоски — у вас получится идеально ровная лапша.
Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы. Близкие по форме итальянские типы пасты — лингвини и фетучини.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.