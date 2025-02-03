Лапша, от которой все будут в восторге! Как добиться идеального теста и нарезки

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя лапша — это вкус из детства. Но многие сталкиваются с трудностями на этапе работы с тестом: оно плотное, упругое и его сложно раскатать. Как добиться тонкого, ровного пласта и аккуратно нарезать лапшу?

Фото: flickr.com by lumachrome, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лапша

Как правильно раскатать тесто

Работайте с тестом быстро, чтобы оно не высохло. Лучше делить его на части: один кусок раскатывать, остальные держать под пищевой пленкой.

Пласт должен быть очень тонким — около 0,5 мм. Чем тоньше тесто, тем нежнее получится лапша.

Слегка присыпьте поверхность мукой, чтобы тесто не липло, но не переусердствуйте — избыток муки сделает тесто грубым.

Работайте скалкой от центра к краям, постепенно уменьшая давление.

Каждый раз поворачивайте тесто на четверть оборота, чтобы пласт получался равномерным.

Как нарезать лапшу ровно

Готовый пласт теста аккуратно сверните в рулет. Разрежьте его на равные полоски шириной 3-4 мм или по вашему вкусу. После этого раскрутите полоски — у вас получится идеально ровная лапша.

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы. Близкие по форме итальянские типы пасты — лингвини и фетучини.



