Добавляете куркуму не туда? Вот где она раскрывается лучше всего

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Куркума — настоящая находка для здоровья. Она не только придает блюдам аппетитный золотистый оттенок, но и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Однако можно ли добавлять эту специю во все блюда без исключения? Нутрициолог Светлана Синиченко объяснила, как правильно использовать куркуму в кулинарии.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куркума

Чем полезна куркума

Главное активное вещество куркумы — куркумин. Как он работает?

Защищает клетки от свободных радикалов, Снижает уровень хронического воспаления, Улучшает память и когнитивные функции, Положительно влияет на пищеварение.

Куда добавлять куркуму

В гарниры: отлично подходит к рису, макаронам и картофелю.

В овощные блюда: тушеные овощи и крем-супы с куркумой становятся ароматнее и полезнее.

В напитки: можно добавлять в смузи и "золотое молоко" (молоко + мед + куркума).

В смеси специй: куркума входит в состав карри и пряных приправ, делая блюда насыщенными и яркими.

Куркума — универсальная специя, но добавлять ее в блюда нужно умеренно, чтобы не перебить вкус. Попробуйте добавить ее в супы, гарниры или напитки — это не только улучшит вкус, но и принесет пользу здоровью!

Уточнения

Курку́ма — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).



