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Добавляете куркуму не туда? Вот где она раскрывается лучше всего

1:20
Еда

Куркума — настоящая находка для здоровья. Она не только придает блюдам аппетитный золотистый оттенок, но и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Однако можно ли добавлять эту специю во все блюда без исключения? Нутрициолог Светлана Синиченко объяснила, как правильно использовать куркуму в кулинарии.

куркума
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куркума

Чем полезна куркума

Главное активное вещество куркумы — куркумин. Как он работает?

  1. Защищает клетки от свободных радикалов,
  2. Снижает уровень хронического воспаления,
  3. Улучшает память и когнитивные функции,
  4. Положительно влияет на пищеварение.

Куда добавлять куркуму

  • В гарниры: отлично подходит к рису, макаронам и картофелю.
  • В овощные блюда: тушеные овощи и крем-супы с куркумой становятся ароматнее и полезнее.
  • В напитки: можно добавлять в смузи и "золотое молоко" (молоко + мед + куркума).
  • В смеси специй: куркума входит в состав карри и пряных приправ, делая блюда насыщенными и яркими.

Куркума — универсальная специя, но добавлять ее в блюда нужно умеренно, чтобы не перебить вкус. Попробуйте добавить ее в супы, гарниры или напитки — это не только улучшит вкус, но и принесет пользу здоровью!

Уточнения

Курку́ма — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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