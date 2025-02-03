Добавляете куркуму не туда? Вот где она раскрывается лучше всего

Куркума — настоящая находка для здоровья. Она не только придает блюдам аппетитный золотистый оттенок, но и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Однако можно ли добавлять эту специю во все блюда без исключения? Нутрициолог Светлана Синиченко объяснила, как правильно использовать куркуму в кулинарии.
Главное активное вещество куркумы — куркумин. Как он работает?
Куркума — универсальная специя, но добавлять ее в блюда нужно умеренно, чтобы не перебить вкус. Попробуйте добавить ее в супы, гарниры или напитки — это не только улучшит вкус, но и принесет пользу здоровью!
Курку́ма — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.