Булочки, от которых невозможно оторваться! Красивые и очень вкусные

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя выпечка радует не только вкусом, но и внешним видом! Если вы хотите удивить близких, попробуйте оформить булочки в виде колоска, гребешка и сердечка — такие булочки будут не только вкусными, но и невероятно красивыми.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожные улитки

1. Булочка-колосок

Чтобы приготовить булочку в форме колоска, нужно:

Разделить тесто на порции по 80-90 г.

Раскатать в овальную лепешку (3-4 мм толщиной).

Смазать сливочным маслом, посыпать сахаром.

Свернуть пополам, защипнуть края.

Сделать диагональные надрезы со стороны сгиба (не доходя до края).

Развернуть "лепестки", формируя колосок.

2. Булочка-гребешок

Этот вариант — классика, описанная в книге Иды Сави.

Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм.

Нарезать на квадраты (примерно 8x8 см).

В центр каждого положить начинку (джем, крем, повидло).

Сложить один край квадрата поверх начинки.

Сделать надрезы в виде зубчиков по краю.

Выложить на противень и выпекать до золотистой корочки.

3. Булочка-сердечко (плюшка)

Для этого варианта булочек понадобится масло, сахар и корица.

Разделить тесто на порции по 80 г.

Раскатать в пласт 2-3 мм.

Смазать маслом, посыпать сахаром и корицей.

Скрутить в плотную трубочку, защипнув края.

Сложить трубочку пополам (швом внутрь).

Сделать разрез от линии сгиба (не доходя до края несколько см).

Развернуть половинки — получится сердечко.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



