Булочки, от которых невозможно оторваться! Красивые и очень вкусные

Домашняя выпечка радует не только вкусом, но и внешним видом! Если вы хотите удивить близких, попробуйте оформить булочки в виде колоска, гребешка и сердечка — такие булочки будут не только вкусными, но и невероятно красивыми.
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Творожные улитки
1. Булочка-колосок
Чтобы приготовить булочку в форме колоска, нужно:
Разделить тесто на порции по 80-90 г.
Раскатать в овальную лепешку (3-4 мм толщиной).
Смазать сливочным маслом, посыпать сахаром.
Свернуть пополам, защипнуть края.
Сделать диагональные надрезы со стороны сгиба (не доходя до края).
Развернуть "лепестки", формируя колосок.
2. Булочка-гребешок
Этот вариант — классика, описанная в книге Иды Сави.
Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм.
Нарезать на квадраты (примерно 8x8 см).
В центр каждого положить начинку (джем, крем, повидло).
Сложить один край квадрата поверх начинки.
Сделать надрезы в виде зубчиков по краю.
Выложить на противень и выпекать до золотистой корочки.
3. Булочка-сердечко (плюшка)
Для этого варианта булочек понадобится масло, сахар и корица.
Разделить тесто на порции по 80 г.
Раскатать в пласт 2-3 мм.
Смазать маслом, посыпать сахаром и корицей.
Скрутить в плотную трубочку, защипнув края.
Сложить трубочку пополам (швом внутрь).
Сделать разрез от линии сгиба (не доходя до края несколько см).
Развернуть половинки — получится сердечко.
Уточнения
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.