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Булочки, от которых невозможно оторваться! Красивые и очень вкусные

1:47
Еда

Домашняя выпечка радует не только вкусом, но и внешним видом! Если вы хотите удивить близких, попробуйте оформить булочки в виде колоска, гребешка и сердечка — такие булочки будут не только вкусными, но и невероятно красивыми.

Творожные улитки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожные улитки

1. Булочка-колосок

Чтобы приготовить булочку в форме колоска, нужно:

  • Разделить тесто на порции по 80-90 г.
  • Раскатать в овальную лепешку (3-4 мм толщиной).
  • Смазать сливочным маслом, посыпать сахаром.
  • Свернуть пополам, защипнуть края.
  • Сделать диагональные надрезы со стороны сгиба (не доходя до края).
  • Развернуть "лепестки", формируя колосок.

2. Булочка-гребешок

Этот вариант — классика, описанная в книге Иды Сави.

  • Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм.
  • Нарезать на квадраты (примерно 8x8 см).
  • В центр каждого положить начинку (джем, крем, повидло).
  • Сложить один край квадрата поверх начинки.
  • Сделать надрезы в виде зубчиков по краю.
  • Выложить на противень и выпекать до золотистой корочки.

3. Булочка-сердечко (плюшка)

Для этого варианта булочек понадобится масло, сахар и корица.

  • Разделить тесто на порции по 80 г.
  • Раскатать в пласт 2-3 мм.
  • Смазать маслом, посыпать сахаром и корицей.
  • Скрутить в плотную трубочку, защипнув края.
  • Сложить трубочку пополам (швом внутрь).
  • Сделать разрез от линии сгиба (не доходя до края несколько см).
  • Развернуть половинки — получится сердечко.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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