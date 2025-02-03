Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 5 продуктов приводят к облысению: срочно исключите их из рациона
Подагра и её триггеры: какие продукты могут спровоцировать приступ?
Эти упражнения помогут навсегда забыть о боли в спине: можно выполнять даже на работе
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Миллионы лет под снегом: лес, переживший эпохи, обнаружен в горах
Простой способ сэкономить на путешествии по Японии
Как вырастить крупную свеклу? Полезные хитрости дачникам на заметку
Не придётся покупать новую: простой способ восстановить остроту кухонной тёрки
Китайские интернет-магазины используют торговые лазейки во избежание тарифов Трампа

Не покупайте молоко каждый день! Этот лайфхак поможет всегда иметь его под рукой

1:22
Еда

Молоко — один из самых популярных продуктов, но что делать, если хочется запастись им впрок? Оказывается, его можно заморозить, но важно знать, как сделать это правильно, чтобы сохранить качество.

Молоко
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молоко

Как заморозить молоко без потерь

  1. Выберите подходящую тару. Нельзя замораживать молоко в заводской упаковке — лучше перелить его в герметичный пластиковый контейнер или бутылку с плотно закрывающейся крышкой. Можно использовать формочки для льда, но в таком случае молоко может впитать посторонние запахи.
  2. Не заполняйте емкость полностью. При заморозке жидкость расширяется, и если оставить мало места, тара может лопнуть.
    Оптимальный срок хранения — до 3 месяцев.

Как правильно размораживать молоко

  1. Только в холодильнике! Оставлять молоко при комнатной температуре или разогревать в микроволновке нельзя — это испортит его структуру и вкус.
  2. После разморозки может наблюдаться расслоение — это нормально. Просто встряхните или перемешайте молоко.
    Если нет неприятного запаха и комочков, продукт можно использовать в пищу.

Замороженное молоко — отличная заготовка на случай нехватки свежего продукта. Главное — правильно его хранить и размораживать, чтобы сохранить вкус и полезные свойства.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Еда и рецепты
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки Аудио 
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Красота и стиль
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Подагра и её триггеры: какие продукты могут спровоцировать приступ?
Эти упражнения помогут навсегда забыть о боли в спине: можно выполнять даже на работе
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Миллионы лет под снегом: лес, переживший эпохи, обнаружен в горах
Простой способ сэкономить на путешествии по Японии
Как вырастить крупную свеклу? Полезные хитрости дачникам на заметку
Не покупайте молоко каждый день! Этот лайфхак поможет всегда иметь его под рукой
Не придётся покупать новую: простой способ восстановить остроту кухонной тёрки
Китайские интернет-магазины используют торговые лазейки во избежание тарифов Трампа
Как выбрать материал для облицовки фасада: подробное руководство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.