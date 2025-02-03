Не покупайте молоко каждый день! Этот лайфхак поможет всегда иметь его под рукой

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Молоко — один из самых популярных продуктов, но что делать, если хочется запастись им впрок? Оказывается, его можно заморозить, но важно знать, как сделать это правильно, чтобы сохранить качество.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко

Как заморозить молоко без потерь

Выберите подходящую тару. Нельзя замораживать молоко в заводской упаковке — лучше перелить его в герметичный пластиковый контейнер или бутылку с плотно закрывающейся крышкой. Можно использовать формочки для льда, но в таком случае молоко может впитать посторонние запахи. Не заполняйте емкость полностью. При заморозке жидкость расширяется, и если оставить мало места, тара может лопнуть.

Оптимальный срок хранения — до 3 месяцев.

Как правильно размораживать молоко

Только в холодильнике! Оставлять молоко при комнатной температуре или разогревать в микроволновке нельзя — это испортит его структуру и вкус. После разморозки может наблюдаться расслоение — это нормально. Просто встряхните или перемешайте молоко.

Если нет неприятного запаха и комочков, продукт можно использовать в пищу.

Замороженное молоко — отличная заготовка на случай нехватки свежего продукта. Главное — правильно его хранить и размораживать, чтобы сохранить вкус и полезные свойства.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



