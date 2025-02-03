Гречка с маслом – просто, но так вкусно! Как правильно её готовить

Юлия Высоцкая называет гречку "самой русской крупой" — и не зря. Она идеально сочетается с молоком, сливочным маслом, луком, грибами, ветчиной и другими ингредиентами. Главное — правильно её сварить, чтобы она получилась рассыпчатой и ароматной.
Готовую гречку можно подать с маслом, овощами, мясом или грибами — в любом варианте она получится невероятно вкусной!
Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
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