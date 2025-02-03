Гречка с маслом – просто, но так вкусно! Как правильно её готовить

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Юлия Высоцкая называет гречку "самой русской крупой" — и не зря. Она идеально сочетается с молоком, сливочным маслом, луком, грибами, ветчиной и другими ингредиентами. Главное — правильно её сварить, чтобы она получилась рассыпчатой и ароматной.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

Как правильно варить гречку

Ингредиенты:

1 стакан гречки (ядрицы),

2 стакана воды,

соль по вкусу,

сливочное масло для подачи.

Пошаговый процесс:

Переберите крупу — удалите мелкие камни и примеси. Промойте гречку под холодной водой, чтобы избавиться от лишней пыли. Залейте водой в пропорции 1:2 и добавьте немного соли. Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите нагрев и накройте крышкой. Варите 15-20 минут, пока вода полностью не впитается. Оставьте под крышкой еще 5-10 минут, чтобы крупа "дошла" и стала особенно пышной.

Готовую гречку можно подать с маслом, овощами, мясом или грибами — в любом варианте она получится невероятно вкусной!

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

