Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 5 продуктов приводят к облысению: срочно исключите их из рациона
Подагра и её триггеры: какие продукты могут спровоцировать приступ?
Эти упражнения помогут навсегда забыть о боли в спине: можно выполнять даже на работе
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Миллионы лет под снегом: лес, переживший эпохи, обнаружен в горах
Простой способ сэкономить на путешествии по Японии
Как вырастить крупную свеклу? Полезные хитрости дачникам на заметку
Не покупайте молоко каждый день! Этот лайфхак поможет всегда иметь его под рукой
Не придётся покупать новую: простой способ восстановить остроту кухонной тёрки

Гречка с маслом – просто, но так вкусно! Как правильно её готовить

1:08
Еда

Юлия Высоцкая называет гречку "самой русской крупой" — и не зря. Она идеально сочетается с молоком, сливочным маслом, луком, грибами, ветчиной и другими ингредиентами. Главное — правильно её сварить, чтобы она получилась рассыпчатой и ароматной.

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

Как правильно варить гречку

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречки (ядрицы),
  • 2 стакана воды,
  • соль по вкусу,
  • сливочное масло для подачи.

Пошаговый процесс:

  1. Переберите крупу — удалите мелкие камни и примеси.
  2. Промойте гречку под холодной водой, чтобы избавиться от лишней пыли.
  3. Залейте водой в пропорции 1:2 и добавьте немного соли.
  4. Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите нагрев и накройте крышкой. Варите 15-20 минут, пока вода полностью не впитается.
  5. Оставьте под крышкой еще 5-10 минут, чтобы крупа "дошла" и стала особенно пышной.

Готовую гречку можно подать с маслом, овощами, мясом или грибами — в любом варианте она получится невероятно вкусной!

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Еда и рецепты
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки Аудио 
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Красота и стиль
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Подагра и её триггеры: какие продукты могут спровоцировать приступ?
Эти упражнения помогут навсегда забыть о боли в спине: можно выполнять даже на работе
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Миллионы лет под снегом: лес, переживший эпохи, обнаружен в горах
Простой способ сэкономить на путешествии по Японии
Как вырастить крупную свеклу? Полезные хитрости дачникам на заметку
Не покупайте молоко каждый день! Этот лайфхак поможет всегда иметь его под рукой
Не придётся покупать новую: простой способ восстановить остроту кухонной тёрки
Китайские интернет-магазины используют торговые лазейки во избежание тарифов Трампа
Как выбрать материал для облицовки фасада: подробное руководство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.