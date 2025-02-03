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Тесто для пельменей, которое не рвется! Этот рецепт все будут просить

Еда

Пельмени — любимое блюдо многих, но их вкус во многом зависит от теста. Именно оно определяет, насколько нежными и аппетитными получатся пельмени. Чтобы тесто было эластичным, гладким и идеально подходило для лепки, важно соблюдать проверенный рецепт.

Пельмени
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пельмени

Ингредиенты для классического теста

Чтобы приготовить правильное тесто, понадобятся:

  • 450 г муки,
  • 1 яйцо,
  • 200-220 мл воды комнатной температуры,
  • 0,5 ч. л. соли,
  • 1 ст. л. растительного масла.

Как правильно замесить тесто

  1. Подготовьте муку. Обязательно просейте ее через сито. Это насытит продукт кислородом и избавит от комочков, делая тесто мягче.
  2. Смешайте сухие ингредиенты. В большой миске соедините муку и соль, перемешайте.
  3. Приготовьте жидкую смесь. В отдельной емкости слегка взбейте яйцо с водой, затем добавьте масло.
  4. Соедините ингредиенты. Постепенно вливайте жидкость в муку, перемешивая ложкой или руками.
  5. Замесите тесто. Переложите массу на стол и вымешивайте руками около 10 минут, пока тесто не станет гладким, эластичным и не будет липнуть к рукам.
  6. Дайте тесту отдохнуть. Заверните его в пленку или накройте влажным полотенцем и оставьте на 30-40 минут.
  7. После этого тесто готово к раскатке и лепке пельменей!

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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