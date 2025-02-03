Тесто для пельменей, которое не рвется! Этот рецепт все будут просить

Пельмени — любимое блюдо многих, но их вкус во многом зависит от теста. Именно оно определяет, насколько нежными и аппетитными получатся пельмени. Чтобы тесто было эластичным, гладким и идеально подходило для лепки, важно соблюдать проверенный рецепт.
Чтобы приготовить правильное тесто, понадобятся:
Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
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