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Эти завтраки заставят вас просыпаться с радостью! Попробуйте и убедитесь сами

1:48
Еда

Завтрак задает настроение на весь день, но традиционные блюда с яйцами и кашами быстро приедаются. Если хочется разнообразия, попробуйте эти три изысканных варианта, которые не только вкусны, но и полезны.

Сырники
Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырники

1. Творожные оладьи с ягодами

Если вы любите сладкий завтрак, попробуйте творожные оладьи. Они мягкие, нежные и готовятся всего за несколько минут.

Что нужно:

  • 200 г творога,
  • 1 яйцо,
  • 2 ст. л. сахара,
  • 3 ст. л. муки,
  • ванильный экстракт,
  • ягоды и мед для подачи.

Как готовить:

Смешайте все ингредиенты, сформируйте небольшие оладьи и обжарьте до золотистой корочки. Подавайте с ягодами и медом.

2. Бутерброды с авокадо и лососем

Для сытного завтрака идеально подойдет цельнозерновой тост с авокадо и лососем.

Что нужно:

  • 1 ломтик цельнозернового хлеба,
  • 1/2 авокадо,
  • 50 г копченого лосося,
  • лимонный сок,
  • свежемолотый перец.

Как готовить:

Разомните авокадо вилкой, намажьте на хлеб, выложите лосось, добавьте перец и сбрызните лимонным соком. Можно дополнительно положить ломтик помидора.

3. Смузи для бодрости

Быстрый и питательный вариант — фруктово-ягодный смузи.

Что нужно:

  • 1 банан,
  • 1/2 стакана ягод (малина, клубника, черника),
  • 200 мл йогурта или растительного молока,
  • 1 горсть шпината (по желанию),
  • семена чиа и орехи для украшения.

Как готовить:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Подавайте в стакане, посыпав семенами и орехами.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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