Эти завтраки заставят вас просыпаться с радостью! Попробуйте и убедитесь сами

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак задает настроение на весь день, но традиционные блюда с яйцами и кашами быстро приедаются. Если хочется разнообразия, попробуйте эти три изысканных варианта, которые не только вкусны, но и полезны.

Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырники

1. Творожные оладьи с ягодами

Если вы любите сладкий завтрак, попробуйте творожные оладьи. Они мягкие, нежные и готовятся всего за несколько минут.

Что нужно:

200 г творога,

1 яйцо,

2 ст. л. сахара,

3 ст. л. муки,

ванильный экстракт,

ягоды и мед для подачи.

Как готовить:

Смешайте все ингредиенты, сформируйте небольшие оладьи и обжарьте до золотистой корочки. Подавайте с ягодами и медом.

2. Бутерброды с авокадо и лососем

Для сытного завтрака идеально подойдет цельнозерновой тост с авокадо и лососем.

Что нужно:

1 ломтик цельнозернового хлеба,

1/2 авокадо,

50 г копченого лосося,

лимонный сок,

свежемолотый перец.

Как готовить:

Разомните авокадо вилкой, намажьте на хлеб, выложите лосось, добавьте перец и сбрызните лимонным соком. Можно дополнительно положить ломтик помидора.

3. Смузи для бодрости

Быстрый и питательный вариант — фруктово-ягодный смузи.

Что нужно:

1 банан,

1/2 стакана ягод (малина, клубника, черника),

200 мл йогурта или растительного молока,

1 горсть шпината (по желанию),

семена чиа и орехи для украшения.

Как готовить:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Подавайте в стакане, посыпав семенами и орехами.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



