Эти завтраки заставят вас просыпаться с радостью! Попробуйте и убедитесь сами

Завтрак задает настроение на весь день, но традиционные блюда с яйцами и кашами быстро приедаются. Если хочется разнообразия, попробуйте эти три изысканных варианта, которые не только вкусны, но и полезны.
Если вы любите сладкий завтрак, попробуйте творожные оладьи. Они мягкие, нежные и готовятся всего за несколько минут.
Смешайте все ингредиенты, сформируйте небольшие оладьи и обжарьте до золотистой корочки. Подавайте с ягодами и медом.
Для сытного завтрака идеально подойдет цельнозерновой тост с авокадо и лососем.
Разомните авокадо вилкой, намажьте на хлеб, выложите лосось, добавьте перец и сбрызните лимонным соком. Можно дополнительно положить ломтик помидора.
Быстрый и питательный вариант — фруктово-ягодный смузи.
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Подавайте в стакане, посыпав семенами и орехами.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
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