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Как проснуться без кофе? Этот фрукт поможет взбодриться не хуже

1:23
Еда

Многие не представляют свое утро без чашки кофе, считая его лучшим способом взбодриться. Однако существует мнение, что яблоко может заменить этот бодрящий напиток. Так ли это?

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Как кофе и яблоки дают энергию

Яблоки и кофе действуют на организм по-разному:

  • Кофе бодрит за счет кофеина, который стимулирует нервную систему, ускоряет сердцебиение и повышает концентрацию.
  • Яблоки дают энергию благодаря сахару, содержащемуся в плодах. В одном яблоке около 20 г натуральных сахаров, но они имеют низкий гликемический индекс, поэтому не вызывают резких скачков сахара в крови.

Оба продукта богаты антиоксидантами, но у кофе есть еще один бонус — его запах активизирует мозговую деятельность, поэтому многим так сложно отказаться от утренней чашки.

Как правильно взбодриться с утра

Исследования Корнелльского университета показали, что лучше начинать день с яблока, а кофе пить через 90 минут после пробуждения. Такой подход позволяет организму естественным образом активизироваться, а кофе позже поможет поддерживать бодрость в течение дня.

Яблоко действительно помогает проснуться, но по-другому. Оно не заменит кофе, но может стать полезной альтернативой или дополнением к утреннему ритуалу.

Уточнения

Кофеи́н — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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