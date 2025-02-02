Как проснуться без кофе? Этот фрукт поможет взбодриться не хуже

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие не представляют свое утро без чашки кофе, считая его лучшим способом взбодриться. Однако существует мнение, что яблоко может заменить этот бодрящий напиток. Так ли это?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Как кофе и яблоки дают энергию

Яблоки и кофе действуют на организм по-разному:

Кофе бодрит за счет кофеина, который стимулирует нервную систему, ускоряет сердцебиение и повышает концентрацию.

Яблоки дают энергию благодаря сахару, содержащемуся в плодах. В одном яблоке около 20 г натуральных сахаров, но они имеют низкий гликемический индекс, поэтому не вызывают резких скачков сахара в крови.

Оба продукта богаты антиоксидантами, но у кофе есть еще один бонус — его запах активизирует мозговую деятельность, поэтому многим так сложно отказаться от утренней чашки.

Как правильно взбодриться с утра

Исследования Корнелльского университета показали, что лучше начинать день с яблока, а кофе пить через 90 минут после пробуждения. Такой подход позволяет организму естественным образом активизироваться, а кофе позже поможет поддерживать бодрость в течение дня.

Яблоко действительно помогает проснуться, но по-другому. Оно не заменит кофе, но может стать полезной альтернативой или дополнением к утреннему ритуалу.

Уточнения

Кофеи́н — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.



