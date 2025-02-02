Оладьи, как в детстве: секрет пышности без дрожжей раскрыт

Пышные оладьи без дрожжей — это реально! Опытные кулинары уверяют, что добиться воздушной текстуры можно с помощью кисломолочных продуктов и разрыхлителя. Такой способ не только упрощает процесс, но и позволяет приготовить вкусный завтрак всего за 20 минут.
Главное — не вымешивать тесто слишком долго! Чем быстрее замешано тесто, тем воздушнее и нежнее получатся оладьи.
Ола́дьи — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде. От блинов отличаются меньшим диаметром и большей толщиной, а тесто имеет более густую консистенцию. Традиционное блюдо русской, белорусской и украинской кухонь.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.