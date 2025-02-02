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Оладьи, как в детстве: секрет пышности без дрожжей раскрыт

Еда

Пышные оладьи без дрожжей — это реально! Опытные кулинары уверяют, что добиться воздушной текстуры можно с помощью кисломолочных продуктов и разрыхлителя. Такой способ не только упрощает процесс, но и позволяет приготовить вкусный завтрак всего за 20 минут.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Идеальный рецепт пышных оладьев

Для приготовления понадобятся:

  • 2 яйца,
  • 250 мл кефира или йогурта,
  • 200 г муки,
  • 2 ст. л. сахара,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 1/3 ч. л. соли,
  • 1 ч. л. ванильного сахара (по желанию),
  • растительное масло для жарки.

Как готовить

  1. В миске смешайте яйца, соль и сахар, слегка взбейте венчиком.
  2. Добавьте кефир, йогурт или даже ряженку. Хорошо перемешайте.
  3. Просейте муку с разрыхлителем и быстро замесите тесто. Оно не должно быть слишком жидким!
  4. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте тесто ложкой, придавая форму оладьям.
  5. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Важный нюанс

Главное — не вымешивать тесто слишком долго! Чем быстрее замешано тесто, тем воздушнее и нежнее получатся оладьи.

Уточнения

Ола́дьи — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде. От блинов отличаются меньшим диаметром и большей толщиной, а тесто имеет более густую консистенцию. Традиционное блюдо русской, белорусской и украинской кухонь.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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