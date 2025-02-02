Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средство от похмелья для чистоты унитаза: неожиданный лайфхак
С 2026 года США ужесточат правила импорта морепродуктов
Лучшие культуры для посева в феврале: овощи, зелень и цветы
Не работают направляющие ящиков комода? Вот что нужно сделать
Штраф 500 рублей или хуже? Какие проблемы с шинами не прощают
Белки в саду: польза или вред?
Вокзалы Северного Кавказа превращаются в культурные достопримечательности
Поздний ужин вредит кишечнику: почему пора от него отказаться
Египетская тайна: почему гиена мигрировала так далеко от своего места обитания

Как сделать жареный картофель хрустящим и вкусным: пять простых правил

Еда

Жарка картофеля может показаться простым процессом, но даже опытные кулинары иногда сталкиваются с проблемами. Чтобы избежать неудачного результата, следует соблюдать несколько важных правил.

Жареный картофель
Фото: commons.wikimedia.org by Himgspendra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жареный картофель
  1. Замачивание картофеля в воде. Перед жаркой картофель рекомендуется замочить в холодной воде на 30 минут. Это поможет удалить лишний крахмал и сделать картофель более хрустящим. После замачивания картофель нужно обсушить бумажными полотенцами.
  2. Разогрев сковороды. Чтобы картофель получился хрустящим, сковороду нужно хорошо разогреть. Сначала на среднем огне, а затем увеличить огонь и добавить масло.
  3. Нарезка картофеля. Оптимальная длина соломки для жарки — 4 см, а толщина — 8 мм. Это позволит картофелю равномерно прожариться и сохранить форму.
  4. Частота помешивания. Не стоит часто перемешивать картофель во время жарки. Достаточно 3-4 раз за всё время приготовления. Закрывать сковороду крышкой также не рекомендуется, чтобы избежать образования конденсата, который может испортить хрустящую корочку.
  5. Добавление соли и специй. Соль и специи следует добавлять в картофель ближе к концу жарки, за 5-7 минут до готовности. Это позволит им раскрыть свой вкус и аромат, не влияя на текстуру картофеля.
  6. Опытные кулинары также советуют не перегружать сковороду картофелем, чтобы он мог хорошо прожариться. Оптимальное количество картофеля для большой сковороды — 4-5 штук.

Подавать готовое блюдо лучше сразу, чтобы картофель оставался хрустящим и горячим.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Авто
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД Аудио 
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Экономика и бизнес
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа Аудио 
Кабачки, которые не нужно чистить: лучшие сорта с минимальным количеством семян
Садоводство, цветоводство
Кабачки, которые не нужно чистить: лучшие сорта с минимальным количеством семян Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Последние материалы
Как сделать жареный картофель хрустящим и вкусным: пять простых правил
Сырое мясо в рационе собаки: польза или опасность
История человечества и овец: путешествие длиной в 12 тысячелетий
В Великобритании букмекерская компания использовала данные для манипуляции игроками
Что такое липофилинг и как он помогает исправить формы тела с помощью собственного жира?
Прохор Шаляпин рассказал, какими качествами должна обладать его будущая избранница
3 неожиданных мифа о фитнесе, в которые все верят
Секрет здоровой собаки: как защитить питомца от болезней
Как удалить накипь без лимонной кислоты? Вот что можно использовать вместо неё
Шиповник спасёт от рака: новое открытие российских учёных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.