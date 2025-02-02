Что пить во время магнитных бурь, чтобы не страдать от головной боли и давления

Магнитные бури давно стали привычной частью метеопрогноза. Несмотря на споры врачей о реальном влиянии геомагнитных вспышек на организм, метеозависимые люди продолжают ощущать головные боли, скачки давления и упадок сил.
Чтобы поддержать организм в такие дни, важно не нагружать сердечно-сосудистую систему и не допускать загустения крови. Один из ключевых факторов — правильный выбор напитков.
Главное правило — поддерживать водный баланс. Чистая вода помогает разжижать кровь и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также полезными будут травяные чаи, настой шиповника и вода с лимоном.
Во время геомагнитных бурь важно следить за самочувствием и избегать напитков, которые могут усугубить нагрузку на организм. Простой отказ от кофе, алкоголя и энергетиков поможет легче пережить непростые дни.
Метеозависимость — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям. Проявляется в виде головных болей, мигрени, тошноты, слабости и иных болезненных ощущений.
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