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Что пить во время магнитных бурь, чтобы не страдать от головной боли и давления

1:36
Еда

Магнитные бури давно стали привычной частью метеопрогноза. Несмотря на споры врачей о реальном влиянии геомагнитных вспышек на организм, метеозависимые люди продолжают ощущать головные боли, скачки давления и упадок сил.

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Чтобы поддержать организм в такие дни, важно не нагружать сердечно-сосудистую систему и не допускать загустения крови. Один из ключевых факторов — правильный выбор напитков.

Чего нельзя пить во время магнитных бурь

  • Кофе и крепкий чай. Эти напитки повышают давление, способствуют обезвоживанию и сгущению крови, что усугубляет негативное воздействие на сосуды.
  • Алкоголь. Даже небольшие дозы спиртного вызывают резкие перепады давления, что в условиях магнитных бурь может привести к головной боли, головокружению и ухудшению самочувствия.
  • Энергетики и другие сильно тонизирующие напитки. Они создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, усиливая стресс для организма.

Что лучше пить в дни магнитных бурь

Главное правило — поддерживать водный баланс. Чистая вода помогает разжижать кровь и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также полезными будут травяные чаи, настой шиповника и вода с лимоном.

Во время геомагнитных бурь важно следить за самочувствием и избегать напитков, которые могут усугубить нагрузку на организм. Простой отказ от кофе, алкоголя и энергетиков поможет легче пережить непростые дни.

Уточнения

Метеозависимость — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям. Проявляется в виде головных болей, мигрени, тошноты, слабости и иных болезненных ощущений.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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