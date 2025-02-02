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Как превратить квашеную капусту на гарнир в кулинарный шедевр: чехи знают в этом толк!

2:09
Еда

Квашеная капуста — это популярный гарнир, который часто подают к жареному мясу и кнедликам. Она также является неотъемлемой частью сегедского гуляша и любимых голубцов в Чехии.

Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре

А как сложно устоять перед свининой с большим количеством квашеной капусты и кнедликами!

Однако чешское издание Toprecepty напоминает, что вкус блюда зависит не только от мяса, но и от гарнира — в данном случае от капусты.

Как приготовить вкусную квашеную капусту по-чешски на гарнир

Независимо от того, новичок вы на кухне или просто ищете вдохновение, наши советы помогут вам приготовить вкусную капусту, которую захочется есть прямо из сковороды!

  1. Начните с обжаренного лука. Лучше всего использовать свиное сало, чтобы вкус был более насыщенным.
  2. Посолите капусту. Тмин добавлять не нужно, так как он уже есть в капусте.
  3. Вместо воды можно использовать бульон, чтобы придать новый оттенок вкуса. Но будьте осторожны с солью — бульон уже содержит её. Также можно использовать белое вино (для краснокочанной капусты — красное вино).
  4. Популярными приправами для квашеной капусты являются дикорастущие специи, такие как лавровый лист, душистый перец и цельные горошины перца.
  5. Добавьте немного молотого аниса, чтобы придать блюду сладковатый, пряный оттенок. Но не переборщите, чтобы не испортить капусту.
  6. Вместо сахара можно использовать мёд, который придаст приятную сладость.
  7. Очищенные и мелко нарезанные или тёртые яблоки придают капусте слегка сладковатый привкус. Но добавлять их нужно только в конце приготовления.
  8. Попробуйте добавить в капусту кубики жареного бекона.
  9. Возможно, вам понравится квашеная капуста с ананасом. Это необычное сочетание, но оно стоит того.
  10. Если дать сахару раствориться на сковороде перед обжариванием лука, получится карамелизованная капуста, которая станет отличным гарниром не только к мясу.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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