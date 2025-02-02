Как превратить квашеную капусту на гарнир в кулинарный шедевр: чехи знают в этом толк!

Квашеная капуста — это популярный гарнир, который часто подают к жареному мясу и кнедликам. Она также является неотъемлемой частью сегедского гуляша и любимых голубцов в Чехии.
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Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре
А как сложно устоять перед свининой с большим количеством квашеной капусты и кнедликами!
Однако чешское издание Toprecepty напоминает, что вкус блюда зависит не только от мяса, но и от гарнира — в данном случае от капусты.
Как приготовить вкусную квашеную капусту по-чешски на гарнир
Независимо от того, новичок вы на кухне или просто ищете вдохновение, наши советы помогут вам приготовить вкусную капусту, которую захочется есть прямо из сковороды!
Начните с обжаренного лука. Лучше всего использовать свиное сало, чтобы вкус был более насыщенным.
Посолите капусту. Тмин добавлять не нужно, так как он уже есть в капусте.
Вместо воды можно использовать бульон, чтобы придать новый оттенок вкуса. Но будьте осторожны с солью — бульон уже содержит её. Также можно использовать белое вино (для краснокочанной капусты — красное вино).
Популярными приправами для квашеной капусты являются дикорастущие специи, такие как лавровый лист, душистый перец и цельные горошины перца.
Добавьте немного молотого аниса, чтобы придать блюду сладковатый, пряный оттенок. Но не переборщите, чтобы не испортить капусту.
Вместо сахара можно использовать мёд, который придаст приятную сладость.
Очищенные и мелко нарезанные или тёртые яблоки придают капусте слегка сладковатый привкус. Но добавлять их нужно только в конце приготовления.
Попробуйте добавить в капусту кубики жареного бекона.
Возможно, вам понравится квашеная капуста с ананасом. Это необычное сочетание, но оно стоит того.
Если дать сахару раствориться на сковороде перед обжариванием лука, получится карамелизованная капуста, которая станет отличным гарниром не только к мясу.
Уточнения
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).