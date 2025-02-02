Как превратить квашеную капусту на гарнир в кулинарный шедевр: чехи знают в этом толк!

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста — это популярный гарнир, который часто подают к жареному мясу и кнедликам. Она также является неотъемлемой частью сегедского гуляша и любимых голубцов в Чехии.

Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре

А как сложно устоять перед свининой с большим количеством квашеной капусты и кнедликами!

Однако чешское издание Toprecepty напоминает, что вкус блюда зависит не только от мяса, но и от гарнира — в данном случае от капусты.

Как приготовить вкусную квашеную капусту по-чешски на гарнир

Независимо от того, новичок вы на кухне или просто ищете вдохновение, наши советы помогут вам приготовить вкусную капусту, которую захочется есть прямо из сковороды!

Начните с обжаренного лука. Лучше всего использовать свиное сало, чтобы вкус был более насыщенным. Посолите капусту. Тмин добавлять не нужно, так как он уже есть в капусте. Вместо воды можно использовать бульон, чтобы придать новый оттенок вкуса. Но будьте осторожны с солью — бульон уже содержит её. Также можно использовать белое вино (для краснокочанной капусты — красное вино). Популярными приправами для квашеной капусты являются дикорастущие специи, такие как лавровый лист, душистый перец и цельные горошины перца. Добавьте немного молотого аниса, чтобы придать блюду сладковатый, пряный оттенок. Но не переборщите, чтобы не испортить капусту. Вместо сахара можно использовать мёд, который придаст приятную сладость. Очищенные и мелко нарезанные или тёртые яблоки придают капусте слегка сладковатый привкус. Но добавлять их нужно только в конце приготовления. Попробуйте добавить в капусту кубики жареного бекона. Возможно, вам понравится квашеная капуста с ананасом. Это необычное сочетание, но оно стоит того. Если дать сахару раствориться на сковороде перед обжариванием лука, получится карамелизованная капуста, которая станет отличным гарниром не только к мясу.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

