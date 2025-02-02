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Секрет воздушных оладий: готовим их из бисквитного теста

1:16
Еда

Хотите удивить близких вкусным завтраком или перекусом? Попробуйте приготовить оладьи из бисквитного теста. Это простое и быстрое блюдо понравится всей семье.

Оладушки
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оладушки

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 4 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Подсолнечное масло — 1 ч. л. (для смазывания сковороды)

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Это займет около 5 минут. В конце добавьте масло и продолжайте взбивать еще минуту.
  2. Просейте муку и разрыхлитель в яичную смесь. Аккуратно перемешайте, стараясь сохранить появившиеся пузырьки воздуха.
  3. Разогрейте сковороду без масла. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне.
  4. Когда одна сторона подрумянится, переверните оладьи лопаткой и готовьте еще немного.
  5. Следите за оладьями, чтобы они не подгорели. Готовятся они очень быстро.

Эти оладьи получаются нежными, воздушными и вкусными. Они идеально подходят для завтрака или перекуса. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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