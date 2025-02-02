Секрет воздушных оладий: готовим их из бисквитного теста

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить близких вкусным завтраком или перекусом? Попробуйте приготовить оладьи из бисквитного теста. Это простое и быстрое блюдо понравится всей семье.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оладушки

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Мука — 4 ст. л.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Сахар — 3 ст. л.

Подсолнечное масло — 1 ч. л. (для смазывания сковороды)

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Это займет около 5 минут. В конце добавьте масло и продолжайте взбивать еще минуту. Просейте муку и разрыхлитель в яичную смесь. Аккуратно перемешайте, стараясь сохранить появившиеся пузырьки воздуха. Разогрейте сковороду без масла. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне. Когда одна сторона подрумянится, переверните оладьи лопаткой и готовьте еще немного. Следите за оладьями, чтобы они не подгорели. Готовятся они очень быстро.

Эти оладьи получаются нежными, воздушными и вкусными. Они идеально подходят для завтрака или перекуса. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.



Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

