Секрет воздушных оладий: готовим их из бисквитного теста
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Хотите удивить близких вкусным завтраком или перекусом? Попробуйте приготовить оладьи из бисквитного теста. Это простое и быстрое блюдо понравится всей семье.
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оладушки
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 4 ст. л.
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Подсолнечное масло — 1 ч. л. (для смазывания сковороды)
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Это займет около 5 минут. В конце добавьте масло и продолжайте взбивать еще минуту.
- Просейте муку и разрыхлитель в яичную смесь. Аккуратно перемешайте, стараясь сохранить появившиеся пузырьки воздуха.
- Разогрейте сковороду без масла. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне.
- Когда одна сторона подрумянится, переверните оладьи лопаткой и готовьте еще немного.
- Следите за оладьями, чтобы они не подгорели. Готовятся они очень быстро.
Эти оладьи получаются нежными, воздушными и вкусными. Они идеально подходят для завтрака или перекуса. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!
Уточнения
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру