Как приготовить хрустящую и сочную курицу в духовке: советы по температуре и времени запекания

Чтобы получить сочную и хрустящую курочку в духовке, важно соблюдать определённые правила. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, которая поможет вам достичь желаемого результата.
Запечённая курица — это блюдо, которое любят многие. Оно подходит как для начинающих, так и для опытных кулинаров. Время приготовления зависит от размера курицы и температуры. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, то получите сочное мясо с аппетитной корочкой, которое понравится всей семье.
Прежде чем приступить к приготовлению, необходимо подготовить курицу. Тщательно вымойте её, обсушите и приправьте специями по вкусу. Если у вас есть время, то можно оставить курицу мариноваться на несколько часов или даже на ночь.
Приготовить курицу в духовке несложно, если следовать простым правилам. Это блюдо подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Экспериментируйте с разными специями и гарнирами, чтобы создать неповторимый вкус.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Духовка — обыденное название духового шкафа.
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