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Как приготовить хрустящую и сочную курицу в духовке: советы по температуре и времени запекания

2:01
Еда

Чтобы получить сочную и хрустящую курочку в духовке, важно соблюдать определённые правила. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, которая поможет вам достичь желаемого результата.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

Запечённая курица — это блюдо, которое любят многие. Оно подходит как для начинающих, так и для опытных кулинаров. Время приготовления зависит от размера курицы и температуры. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, то получите сочное мясо с аппетитной корочкой, которое понравится всей семье.

Прежде чем приступить к приготовлению, необходимо подготовить курицу. Тщательно вымойте её, обсушите и приправьте специями по вкусу. Если у вас есть время, то можно оставить курицу мариноваться на несколько часов или даже на ночь.

  1. Разогрейте духовку до 220°C.
  2. Положите курицу в форму для запекания, грудкой вниз. Смажьте её маслом и добавьте немного воды или бульона. Накройте форму крышкой или фольгой и поставьте в духовку.
  3. Через 10 минут уменьшите температуру до 180-200 °C и запекайте курицу примерно 60-90 минут. Время приготовления зависит от размера курицы. Периодически поливайте её соусом.
  4. Через 45 минут переверните курицу и запекайте ещё 30-45 минут.
  5. За 10 минут до готовности можно увеличить температуру до 220°C и посыпать курицу разрыхлителем. Это поможет получить хрустящую корочку.
  6. После приготовления дайте курице отдохнуть 10 минут, чтобы сок впитался в мясо.

Приготовить курицу в духовке несложно, если следовать простым правилам. Это блюдо подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Экспериментируйте с разными специями и гарнирами, чтобы создать неповторимый вкус.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Духовка — обыденное название духового шкафа.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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