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Мягкие хачапури из адыгейского сыра на сковороде: беспроигрышный семейный рецепт

1:52
Еда

Попробуйте приготовить аппетитные хачапури по нашему рецепту. Эти мягкие лепёшки станут отличным дополнением к утреннему столу или уютному вечернему чаепитию.

Хачапури
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури

Ингредиенты:

  • Адыгейский сыр — 400 г;
  • Пшеничная мука — 250 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Сметана 20% — 200 г;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Растительное масло — 2 ст. л.;
  • Сливочное масло — 50 г.

Приготовление:

  1. Просейте муку в глубокую миску. Добавьте к ней яичный белок и перемешайте. Затем добавьте соль, растительное масло и сметану. Замесите эластичное тесто и оставьте его в полиэтиленовом пакете на 30 минут.
  2. Для начинки соедините адыгейский сыр с яичным желтком и растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  3. Разделите тесто на 6 равных частей. Каждую часть раскатайте в круглую лепёшку толщиной примерно 4-5 мм. В центр каждой лепёшки положите начинку и соберите края теста к центру, чтобы получился "мешочек". Затем аккуратно раскатайте лепёшку до нужной формы.
  4. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите лепёшку на сковороду и жарьте 3-4 минуты с одной стороны до появления золотистой корочки. Переверните лепёшку, накройте крышкой и жарьте ещё 3-4 минуты. Хачапури должно слегка подняться и стать пышным.

Готовые хачапури выложите на тарелку и сразу же полейте растопленным сливочным маслом. Подавайте горячими, дополнив сметаной по вкусу.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. 

Адыгейский сыр также черкесский сыр (адыг. Матэкъуае: матэ «корзина», къуае «сыр») — национальное блюдо черкесской кухни, готовящееся только из коровьего молока.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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