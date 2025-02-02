Мягкие хачапури из адыгейского сыра на сковороде: беспроигрышный семейный рецепт

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить аппетитные хачапури по нашему рецепту. Эти мягкие лепёшки станут отличным дополнением к утреннему столу или уютному вечернему чаепитию.

Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хачапури

Ингредиенты:

Адыгейский сыр — 400 г;

Пшеничная мука — 250 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сметана 20% — 200 г;

Соль — 0,5 ч. л.;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Сливочное масло — 50 г.

Приготовление:

Просейте муку в глубокую миску. Добавьте к ней яичный белок и перемешайте. Затем добавьте соль, растительное масло и сметану. Замесите эластичное тесто и оставьте его в полиэтиленовом пакете на 30 минут. Для начинки соедините адыгейский сыр с яичным желтком и растопленным сливочным маслом. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Разделите тесто на 6 равных частей. Каждую часть раскатайте в круглую лепёшку толщиной примерно 4-5 мм. В центр каждой лепёшки положите начинку и соберите края теста к центру, чтобы получился "мешочек". Затем аккуратно раскатайте лепёшку до нужной формы. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите лепёшку на сковороду и жарьте 3-4 минуты с одной стороны до появления золотистой корочки. Переверните лепёшку, накройте крышкой и жарьте ещё 3-4 минуты. Хачапури должно слегка подняться и стать пышным.

Готовые хачапури выложите на тарелку и сразу же полейте растопленным сливочным маслом. Подавайте горячими, дополнив сметаной по вкусу.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.



Адыгейский сыр также черкесский сыр (адыг. Матэкъуае: матэ «корзина», къуае «сыр») — национальное блюдо черкесской кухни, готовящееся только из коровьего молока.



