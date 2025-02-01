Традиционный гуляш с фрикадельками: как приготовить вкуснейшее венгерское блюдо

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Гуляш — это одно из самых популярных блюд венгерской кухни. Он представляет собой густой суп или рагу с мясом и овощами. Существует множество вариаций этого блюда, и одна из них — гуляш с фрикадельками по рекомендации венгерского издания Mindmegette. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить традиционный венгерский гуляш с нежными мясными фрикадельками в ароматном соусе.

Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спагетти с тефтелями и томатным соусом

Ингредиенты для фрикаделек:

0,5 кг фарша из говядины,

1 ст. л. паприки,

1 яйцо,

1 зубчик чеснока, измельчённый,

1 ч. л. молотого чёрного перца,

12,5 ст. л. риса быстрого приготовления

Для соуса:

2 ст. л. томатного пюре (140 г),

1,2 л воды

1 ст. л. соли,

2 ст. л. сахара,

2 ч. л. кукурузного крахмала (для загущения соуса)

Приготовление

Для приготовлениявенгерского гуляша с мясными фрикадельками смешайте рубленую говядину с солью, добавьте целое яйцо. Мелко нарежьте чеснок и обжарьте его, затем добавьте молотый чёрный перец и смешайте с мясом. Добавьте рис быстрого приготовления (не нужно варить!) и хорошо перемешайте. Сформируйте из мясной смеси фрикадельки размером с яйцо и оставьте на полчаса. В кастрюлю налейте 1,2 литра воды, добавьте томатное пюре и тщательно перемешайте. Посолите по вкусу и доведите до кипения. Обваляйте фрикадельки в муке и добавьте их в кипящий соус. Тушите на медленном огне около 35-40 минут, периодически помешивая. (Можно добавить 1-2 целых зелёных перца, которые потом нужно будет удалить из готового блюда.) Если фрикадельки станут мягкими, добавьте в соус 2-3 ст. л. сахара для более насыщенного вкуса. Для более густой консистенции можно добавить немного кукурузного крахмала, разведённого в воде. Если соус получится слишком густым, добавьте немного воды и готовьте ещё 1-2 минуты.

Подавайте готовый гуляш с отварным картофелем.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

