Как эффективно худеть? Ешьте этот йогурт на завтрак

Хороший обмен веществ — два слова, о которых мечтает каждый человек, особенно после 40-летнего возраста. В этот период метаболизм начинает значительно ослаблять свои функции и становится более медленным. Поэтому нужны способы, чтобы его стимулировать
Вам нужны только два ингредиента:
Смешать ингредиенты, оставить их примерно на 10 минут при комнатной температуре, чтобы хорошо перемешались вкусы. Затем можно есть йогурт.
Такой йогурт отлично подойдет на завтрак, так как в нем содержатся белки. Можно употреблять его и в качестве перекуса.
Корица богата антиоксидантами и имеет противовоспалительные свойства. Сочетание йогурта и корицы может помочь вам улучшить обмен веществ и снизить вес тела.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
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