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Как эффективно худеть? Ешьте этот йогурт на завтрак

1:00
Еда

Хороший обмен веществ — два слова, о которых мечтает каждый человек, особенно после 40-летнего возраста. В этот период метаболизм начинает значительно ослаблять свои функции и становится более медленным. Поэтому нужны способы, чтобы его стимулировать

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Ингредиенты

Вам нужны только два ингредиента:

  • нежирный йогурт;
  • чайная ложка корицы, а по желанию можно добавить и щепотку стевии, если вы хотите подсластить вкус.

Приготовление

Смешать ингредиенты, оставить их примерно на 10 минут при комнатной температуре, чтобы хорошо перемешались вкусы. Затем можно есть йогурт.

Такой йогурт отлично подойдет на завтрак, так как в нем содержатся белки. Можно употреблять его и в качестве перекуса.

Корица богата антиоксидантами и имеет противовоспалительные свойства. Сочетание йогурта и корицы может помочь вам улучшить обмен веществ и снизить вес тела.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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