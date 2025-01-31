Зачем замораживать хлеб перед едой? Названы главные преимущества

Замороженный хлеб содержит больше клетчатки, чем свежий. Клетчатка, превращенная из крахмала, не усваивается кишечником, а используется кишечными бактериями. Бактерии выделяют бутират, жирную кислоту, необходимую для пищеварения и обладающую противовоспалительным действием.
Чтобы заморозить хлеб, нужно нарезать буханку на порционные ломтики. Так будет удобнее разморозить нужное количество продукта. Потом стоит герметично упаковать хлеб. Магазинная упаковка не подойдёт: часто такие пакеты имеют перфорацию, из-за которой изделия будут высыхать и впитывать посторонние запахи морозилки. Рекомендуется завернуть кусочки хлеба в пищевую плёнку или фольгу, а затем уложить их в контейнер или пакет. Также важно подписать пакет или контейнер с хлебом, чтобы не забыть дату заморозки. В замороженном виде хлебобулочные изделия хранятся около полугода, но рекомендуется съесть их в течение первых пары месяцев
Замораживание хлеба помогает поддерживать здоровье кишечника и других органов пищеварительной системы.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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