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Зачем замораживать хлеб перед едой? Названы главные преимущества

1:14
Еда

Преимущества для здоровья

Замороженный хлеб содержит больше клетчатки, чем свежий. Клетчатка, превращенная из крахмала, не усваивается кишечником, а используется кишечными бактериями. Бактерии выделяют бутират, жирную кислоту, необходимую для пищеварения и обладающую противовоспалительным действием.

Древние могли питаться не хлебом единым
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breads_of_Moskovskaya_Oblast._img_011.jpg by Dmitry Makeev
Древние могли питаться не хлебом единым

Процесс замораживания

Чтобы заморозить хлеб, нужно нарезать буханку на порционные ломтики. Так будет удобнее разморозить нужное количество продукта. Потом стоит герметично упаковать хлеб. Магазинная упаковка не подойдёт: часто такие пакеты имеют перфорацию, из-за которой изделия будут высыхать и впитывать посторонние запахи морозилки. Рекомендуется завернуть кусочки хлеба в пищевую плёнку или фольгу, а затем уложить их в контейнер или пакет. Также важно подписать пакет или контейнер с хлебом, чтобы не забыть дату заморозки. В замороженном виде хлебобулочные изделия хранятся около полугода, но рекомендуется съесть их в течение первых пары месяцев

Замораживание хлеба помогает поддерживать здоровье кишечника и других органов пищеварительной системы. 

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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