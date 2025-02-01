Как приготовить блины, которые не рвутся при переворачивании: просто добавьте в тесто кипяток

Многие считают, что тонкие блины вкуснее, но не у всех получается готовить такие блины, которые не рвутся при переворачивании.
Не стоит расстраиваться, если ваши блины не получаются. Возможно, проблема в рецепте или технике приготовления. Например, добавление кипятка в тесто может сделать блины тонкими и эластичными.
Мы поделимся с вами рецептом тонких кружевных блинов с использованием кипятка. Благодаря этому ингредиенту блины становятся более прочными и не рвутся при переворачивании.
Для приготовления блинов с кипятком вам понадобятся:
Как сделать:
Готовые блины складывайте стопкой. При желании можно смазать каждый блинчик сливочным маслом. Приятного аппетита!
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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