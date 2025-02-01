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Как приготовить блины, которые не рвутся при переворачивании: просто добавьте в тесто кипяток

1:37
Еда

Многие считают, что тонкие блины вкуснее, но не у всех получается готовить такие блины, которые не рвутся при переворачивании.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Не стоит расстраиваться, если ваши блины не получаются. Возможно, проблема в рецепте или технике приготовления. Например, добавление кипятка в тесто может сделать блины тонкими и эластичными.

Мы поделимся с вами рецептом тонких кружевных блинов с использованием кипятка. Благодаря этому ингредиенту блины становятся более прочными и не рвутся при переворачивании.

Для приготовления блинов с кипятком вам понадобятся:

  • 2 яйца,
  • 1 стакан кипятка,
  • 1 стакан молока,
  • соль,
  • 1 стакан муки,
  • 2 ст. л. растительного масла.

Как сделать:

  1. В глубокой ёмкости разбейте два яйца, добавьте соль и взбейте миксером или блендером до пышной пены.
  2. Не прекращая взбивать, медленно влейте один стакан кипятка.
  3. Добавьте один стакан холодного молока и продолжайте взбивать.
  4. Постепенно всыпьте один стакан муки, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.
  5. Добавьте две столовые ложки растительного масла и снова перемешайте.
  6. После того как тесто будет готово, оставьте его на некоторое время. Тем временем разогрейте сковороду, налейте на неё немного теста и равномерно распределите его по поверхности.

Готовые блины складывайте стопкой. При желании можно смазать каждый блинчик сливочным маслом. Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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