Как приготовить блины, которые не рвутся при переворачивании: просто добавьте в тесто кипяток

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что тонкие блины вкуснее, но не у всех получается готовить такие блины, которые не рвутся при переворачивании.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Не стоит расстраиваться, если ваши блины не получаются. Возможно, проблема в рецепте или технике приготовления. Например, добавление кипятка в тесто может сделать блины тонкими и эластичными.

Мы поделимся с вами рецептом тонких кружевных блинов с использованием кипятка. Благодаря этому ингредиенту блины становятся более прочными и не рвутся при переворачивании.

Для приготовления блинов с кипятком вам понадобятся:

2 яйца,

1 стакан кипятка,

1 стакан молока,

соль,

1 стакан муки,

2 ст. л. растительного масла.

Как сделать:

В глубокой ёмкости разбейте два яйца, добавьте соль и взбейте миксером или блендером до пышной пены. Не прекращая взбивать, медленно влейте один стакан кипятка. Добавьте один стакан холодного молока и продолжайте взбивать. Постепенно всыпьте один стакан муки, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Добавьте две столовые ложки растительного масла и снова перемешайте. После того как тесто будет готово, оставьте его на некоторое время. Тем временем разогрейте сковороду, налейте на неё немного теста и равномерно распределите его по поверхности.

Готовые блины складывайте стопкой. При желании можно смазать каждый блинчик сливочным маслом. Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

