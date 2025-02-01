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Добавляем холодную воду: простой способ сварить пельмени идеально

1:13
Еда

Пельмени — одно из самых популярных и простых в приготовлении блюд, но не все знают, как сделать их вкус максимально насыщенным и приятным. Часто люди думают, что достаточно просто не переварить их, но есть и другие важные моменты, влияющие на текстуру и вкус.

Пельмени
Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пельмени

Один из секретов приготовления вкусных пельменей - добавление холодной воды в кастрюлю во время варки. Это создает температурный контраст, который делает тесто более плотным, а начинку — нежной.

Для начала налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и доведите до кипения. Затем положите замороженные пельмени и перемешайте, чтобы они равномерно распределились по дну.

Когда пельмени всплывут на поверхность, добавьте в кастрюлю стакан холодной воды. Дождитесь повторного закипания, и ваши пельмени будут готовы.

Перед подачей на стол можно заправить пельмени сметаной, сливочным маслом или майонезом — по вашему вкусу. Добавление холодной воды в горячую помогает мясу внутри пельменей провариться равномерно, не делая тесто слишком мягким и позволяя ему сохранить целостность.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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