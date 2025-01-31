Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой

Устали от обычных завтраков? Домашние морщат нос, глядя на привычные блюда? Тогда попробуйте приготовить капустную лепешку — сытную, ароматную и невероятно вкусную. Устоять перед ней просто невозможно!
Что понадобится
Как приготовить
Готовую лепешку подавайте горячей — она получается нежной, ароматной и потрясающе вкусной. Один кусочек — и точно захотите добавки!
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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