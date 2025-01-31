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Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой

1:10
Еда

Устали от обычных завтраков? Домашние морщат нос, глядя на привычные блюда? Тогда попробуйте приготовить капустную лепешку — сытную, ароматную и невероятно вкусную. Устоять перед ней просто невозможно!

Лепёшки
Фото: flickr.com by Scott Dexter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лепёшки

Что понадобится

  • 300 г капусты
  • 2 яйца
  • Соль и черный перец — по вкусу
  • 1/4 ч. ложки орегано
  • 20-30 г сыра
  • Сливочное масло — для жарки

Как приготовить

  1. Капусту мелко нашинкуйте, переложите в миску и слегка разомните руками, добавьте соль и перец.
  2. Разбейте в миску яйца и тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
  3. Смажьте сковороду сливочным маслом и выложите капустную смесь, разровняйте лопаткой.
  4. Посыпьте сверху тертым сыром и орегано.
  5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне около 15 минут, пока нижняя часть не подрумянится.

Готовую лепешку подавайте горячей — она получается нежной, ароматной и потрясающе вкусной. Один кусочек — и точно захотите добавки!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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