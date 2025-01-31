Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от обычных завтраков? Домашние морщат нос, глядя на привычные блюда? Тогда попробуйте приготовить капустную лепешку — сытную, ароматную и невероятно вкусную. Устоять перед ней просто невозможно!

Фото: flickr.com by Scott Dexter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лепёшки

Что понадобится

300 г капусты

2 яйца

Соль и черный перец — по вкусу

1/4 ч. ложки орегано

20-30 г сыра

Сливочное масло — для жарки

Как приготовить

Капусту мелко нашинкуйте, переложите в миску и слегка разомните руками, добавьте соль и перец. Разбейте в миску яйца и тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Смажьте сковороду сливочным маслом и выложите капустную смесь, разровняйте лопаткой. Посыпьте сверху тертым сыром и орегано. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне около 15 минут, пока нижняя часть не подрумянится.

Готовую лепешку подавайте горячей — она получается нежной, ароматной и потрясающе вкусной. Один кусочек — и точно захотите добавки!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

