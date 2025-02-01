Рис за 20 минут: готовим в микроволновке без лишних хлопот

Если вы тоже не любите готовить рис, попробуйте этот способ. Рис, приготовленный в микроволновке, — это просто и быстро. Он будет готов через 20 минут, и вы сможете подавать его к столу. Кроме того, пока вы готовите рис, вы можете заниматься другими делами, не отвлекаясь на процесс приготовления.
Ингредиенты:
Вот как это сделать:
Рис готов к подаче.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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