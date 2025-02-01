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Рис за 20 минут: готовим в микроволновке без лишних хлопот

1:06
Еда

Если вы тоже не любите готовить рис, попробуйте этот способ. Рис, приготовленный в микроволновке, — это просто и быстро. Он будет готов через 20 минут, и вы сможете подавать его к столу. Кроме того, пока вы готовите рис, вы можете заниматься другими делами, не отвлекаясь на процесс приготовления.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Ингредиенты:

  • 220 г риса;
  • 1 ст. л. масла;
  • 600 мл кипятка;
  • соль;
  • можно добавить овощи по вкусу (например, кукурузу или красный лук).

Вот как это сделать:

  1. Положите рис в жаропрочную миску, добавьте воду и соль.
  2. Добавьте овощи по вкусу. Можно добавить кукурузу и красный лук, который предварительно нужно очистить и разрезать на четыре части.
  3. Поставьте миску в микроволновку на 10 минут. Затем достаньте и дайте рису постоять ещё 10 минут.
  4. После этого достаньте лук (если вы его добавляли) и смешайте его с кукурузой или другими овощами по вкусу.

Рис готов к подаче.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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