Рис за 20 минут: готовим в микроволновке без лишних хлопот

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы тоже не любите готовить рис, попробуйте этот способ. Рис, приготовленный в микроволновке, — это просто и быстро. Он будет готов через 20 минут, и вы сможете подавать его к столу. Кроме того, пока вы готовите рис, вы можете заниматься другими делами, не отвлекаясь на процесс приготовления.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Ингредиенты:

220 г риса;

1 ст. л. масла;

600 мл кипятка;

соль;

можно добавить овощи по вкусу (например, кукурузу или красный лук).

Вот как это сделать:

Положите рис в жаропрочную миску, добавьте воду и соль. Добавьте овощи по вкусу. Можно добавить кукурузу и красный лук, который предварительно нужно очистить и разрезать на четыре части. Поставьте миску в микроволновку на 10 минут. Затем достаньте и дайте рису постоять ещё 10 минут. После этого достаньте лук (если вы его добавляли) и смешайте его с кукурузой или другими овощами по вкусу.

Рис готов к подаче.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.





Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



