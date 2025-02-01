Вкусный и простой банановый пирог: рецепт для начинающих кулинаров

Для создания традиционных сладких пирогов часто используются яблоки, вишня или варенье. Однако существует более изысканный рецепт, который может удивить и порадовать. Банановый пирог — это настоящая находка, способная затмить даже привычную шарлотку.
Ингредиенты:
Приготовление
Перед тем как извлечь пирог из формы, дайте ему остыть. Приятного аппетита!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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