Вкусный и простой банановый пирог: рецепт для начинающих кулинаров

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Для создания традиционных сладких пирогов часто используются яблоки, вишня или варенье. Однако существует более изысканный рецепт, который может удивить и порадовать. Банановый пирог — это настоящая находка, способная затмить даже привычную шарлотку.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пирог с бананами

Ингредиенты:

Сахар: 0,5 стакана;

Бананы: 4 штуки;

Яйца: 3 штуки;

Мука: 2 стакана;

Сметана: 200 г;

Сода: 0,5 чайной ложки;

Ванилин: 1 пакетик.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром до образования белой пены, затем добавьте сметану и ванилин. Просейте муку и постепенно вводите её в яичную смесь, не забывая добавить соду. С помощью миксера взбивайте тесто до получения однородной консистенции. Очистите бананы от кожуры и нарежьте их средними кусочками. Добавьте бананы в тесто и хорошо перемешайте. Вылейте получившуюся массу в форму, разровняйте поверхность и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Выпекайте пирог примерно 30–40 минут. Готовность можно проверить деревянной палочкой.

Перед тем как извлечь пирог из формы, дайте ему остыть. Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

