Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напиток, помогающий похудеть и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Подготовка почвы: основа для получения богатого урожая картофеля
Инспектор просит ваш телефон: что делать и можно ли отказать
Турция уже не та — почему россиянка разочаровалась в стамбульском отдыхе
Дмитрий Маликов рассказал, как отцовство его поменяло
Февральские небесные шоу — когда именно наблюдать
Украшения, которые придают образу утончённость и элегантность
Посещение общественной бани может обойтись дороже ресторана
Сильные плечи без травм: как правильно делать жим гантелей

Сытная и пикантная фасоль чили: готовится с фаршем, помидорами и консервированной кукурузой

Еда

Если вы хотите попробовать что-то новое и необычное, то фасоль чили с мясом — именно то, что вам нужно. Это блюдо сочетает в себе насыщенный вкус мяса, ароматную фасоль и пикантную остроту перца чили. Приготовить его несложно, а результат точно порадует вас и ваших близких!

Тушёное мясо с овощами
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушёное мясо с овощами

Ингредиенты:

  • 400 г мясного фарша
  • 1 крупная головка красного лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 банки нарезанных кубиками консервированных помидоров
  • 2 банки консервированной фасоли
  • 3/4 банки сладкой кукурузы
  • 2 стручка перца чили (без семян)
  • Соль и перец по вкусу
  • 2 столовые ложки растительного масла

Приготовление:

  1. Разогрейте масло в кастрюле или глубокой сковороде и обжарьте мясной фарш на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы он не слипался. Посолите и поперчите фарш.
  2. Добавьте в сковороду нарезанный кубиками лук и измельчённый чеснок. Обжаривайте овощи с мясом около 5 минут, пока они не станут мягкими.
  3. Выложите в сковороду нарезанные консервированные помидоры вместе с соком из банки. Добавьте нарезанный тонкими полосками перец чили и готовьте всё вместе ещё около 15-20 минут, периодически помешивая.
  4. Слейте воду с фасоли и кукурузы, затем промойте их холодной водой. Слейте воду и добавьте фасоль и кукурузу в сковороду к мясу и овощам.
  5. Увеличьте огонь до сильного и готовьте смесь ещё 5-7 минут, пока фасоль не станет мягкой, а жидкость немного выпарится. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
11 стран делают шаг к дедолларизации
Экономика и бизнес
11 стран делают шаг к дедолларизации Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Турция уже не та — почему россиянка разочаровалась в стамбульском отдыхе
В США рассказали о причине развертывания истребителей F-35 на Гуаме
Дмитрий Маликов рассказал, как отцовство его поменяло
Февральские небесные шоу — когда именно наблюдать
Украшения, которые придают образу утончённость и элегантность
Сильные плечи без травм: как правильно делать жим гантелей
Посещение общественной бани может обойтись дороже ресторана
Привет из Советского Союза — путешественник из России описал жизнь в Мексике
Не кладите начинку куда попало! Как правильно завернуть шаурму
Фолиевая кислота и рак кишечника: неожиданные связи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.