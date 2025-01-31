Сытная и пикантная фасоль чили: готовится с фаршем, помидорами и консервированной кукурузой

Если вы хотите попробовать что-то новое и необычное, то фасоль чили с мясом — именно то, что вам нужно. Это блюдо сочетает в себе насыщенный вкус мяса, ароматную фасоль и пикантную остроту перца чили. Приготовить его несложно, а результат точно порадует вас и ваших близких!

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тушёное мясо с овощами

Ингредиенты:

400 г мясного фарша

1 крупная головка красного лука

2 зубчика чеснока

2 банки нарезанных кубиками консервированных помидоров

2 банки консервированной фасоли

3/4 банки сладкой кукурузы

2 стручка перца чили (без семян)

Соль и перец по вкусу

2 столовые ложки растительного масла

Приготовление:

Разогрейте масло в кастрюле или глубокой сковороде и обжарьте мясной фарш на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы он не слипался. Посолите и поперчите фарш. Добавьте в сковороду нарезанный кубиками лук и измельчённый чеснок. Обжаривайте овощи с мясом около 5 минут, пока они не станут мягкими. Выложите в сковороду нарезанные консервированные помидоры вместе с соком из банки. Добавьте нарезанный тонкими полосками перец чили и готовьте всё вместе ещё около 15-20 минут, периодически помешивая. Слейте воду с фасоли и кукурузы, затем промойте их холодной водой. Слейте воду и добавьте фасоль и кукурузу в сковороду к мясу и овощам. Увеличьте огонь до сильного и готовьте смесь ещё 5-7 минут, пока фасоль не станет мягкой, а жидкость немного выпарится. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.



Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.



