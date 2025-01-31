Сытная и пикантная фасоль чили: готовится с фаршем, помидорами и консервированной кукурузой
Если вы хотите попробовать что-то новое и необычное, то фасоль чили с мясом — именно то, что вам нужно. Это блюдо сочетает в себе насыщенный вкус мяса, ароматную
фасоль и пикантную остроту перца чили. Приготовить его несложно, а результат точно порадует вас и ваших близких!
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Тушёное мясо с овощами
Ингредиенты:
400 г мясного фарша
1 крупная головка красного лука
2 зубчика чеснока
2 банки нарезанных кубиками консервированных помидоров
2 банки консервированной фасоли
3/4 банки сладкой кукурузы
2 стручка перца чили (без семян)
Соль и перец по вкусу
2 столовые ложки растительного масла
Приготовление:
Разогрейте масло в кастрюле или глубокой сковороде и обжарьте мясной фарш на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы он не слипался. Посолите и поперчите фарш.
Добавьте в сковороду нарезанный кубиками лук и измельчённый чеснок. Обжаривайте овощи с мясом около 5 минут, пока они не станут мягкими.
Выложите в сковороду нарезанные консервированные помидоры вместе с соком из банки. Добавьте нарезанный тонкими полосками перец чили и готовьте всё вместе ещё около 15-20 минут, периодически помешивая.
Слейте воду с фасоли и кукурузы, затем промойте их холодной водой. Слейте воду и добавьте фасоль и кукурузу в сковороду к мясу и овощам.
Увеличьте огонь до сильного и готовьте смесь ещё 5-7 минут, пока фасоль не станет мягкой, а жидкость немного выпарится. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу.
Уточнения
(лат. Фасо́ль Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые ( Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Кра́сный о́стрый Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру