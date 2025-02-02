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Вы тоже забываете об этом? Обычная ошибка при открытии консервов

2:01
Еда

Консервированные продукты — настоящие спасители на кухне. Они помогают готовить быстро и без лишних хлопот. Однако при открытии банки многие совершают одну и ту же ошибку, которая может привести к неприятным последствиям.

консервы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
консервы

Почему важно мыть консервные банки перед открытием

Прежде чем попасть на вашу кухню, консервы проходят долгий путь: производство, склад, транспортировка. За это время банки подвергаются воздействию пыли, бактерий и грязи. Их перебирают рабочие, они лежат на полках магазинов, на них оседает всевозможный мусор. Если перед открытием не обработать поверхность, вся эта грязь может легко попасть в пищу.

Что советуют эксперты

Диетолог Кристофер Мор объяснил, что для исключения перекрестного заражения консервные банки необходимо мыть перед вскрытием. Если нет возможности полноценно промыть тару, хотя бы протрите ее влажной тряпкой.

Лучше всего использовать теплую воду и мыло, уделяя этому процессу не менее 20 секунд. Можно дополнительно воспользоваться щеткой, чтобы тщательно очистить крышку и боковые поверхности.

На что обратить внимание при осмотре банки

Во время мытья присмотритесь к упаковке:

  • Нет ли вздутия, которое может свидетельствовать о порче продукта.
  • Есть ли ржавчина или вмятины, которые могут нарушить герметичность.
  • Отсутствуют ли трещины и повреждения на крышке.

Эти признаки могут указывать на потенциально опасное содержимое, и такую банку лучше не открывать.

Простая привычка, которая защищает здоровье
Обычная вода и мыло — все, что нужно, чтобы избежать попадания грязи в пищу. Это простое правило, но многие о нем забывают, подвергая себя и близких риску. Теперь, зная об этом, вы сможете сделать приготовление еды не только удобным, но и безопасным.

Уточнения

Консе́рвы — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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