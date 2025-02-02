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Русские блюда, которые должны быть в вашем рационе: польза, о которой вы не знали

2:11
Еда

Традиционная русская кухня не только вкусна, но и обладает огромной питательной ценностью. В некоторых аспектах она даже не уступает знаменитой средиземноморской диете.

Русская кухня
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
Русская кухня

Какие русские блюда самые полезные

Шеф-повар и нутрициолог Вера Дудченко в интервью "Ленте.ру" назвала продукты и блюда русской кухни, которые приносят максимальную пользу организму.

Овощные супы, рагу и запеканки

Супы на овощном или нежирном курином бульоне, а также тушеные овощи — основа здорового питания. В русской кухне широко используются картофель, свекла, кабачки, морковь, репа и тыква. Эти овощи богаты клетчаткой, витаминами и минералами, но при этом остаются низкокалорийными.

Как сделать блюда еще полезнее

  • Тушить овощи без большого количества масла.
  • Ограничивать количество соли.
  • Добавлять свежие травы и специи для аромата.
  • Рыба — источник витамина D и омега-3

Русская кухня богата рыбными блюдами, и одним из самых полезных является уха. Она содержит омега-3 жирные кислоты, витамин D и легкоусвояемый белок. Однако, чтобы сохранить пользу рыбы, лучше запекать ее, а не жарить.

Гречка — ценный источник белка и минералов

Гречневая каша — настоящий суперфуд. Она содержит железо, магний, цинк и растительный белок, поэтому полезна для сердца, нервной системы и обмена веществ.

Кисломолочные продукты для здоровья кишечника

Кефир и творог обеспечивают организм пробиотиками и белком, способствуют нормализации пищеварения и укрепляют кости.

Квашеная капуста — русский суперфуд

Этот продукт богат витаминами С и К, а также пробиотиками, которые улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и нормализуют уровень сахара в крови.

"Квашеная капуста улучшает пищеварение, поддерживает здоровье кишечника и укрепляет иммунитет", — отметила эксперт.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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