Русские блюда, которые должны быть в вашем рационе: польза, о которой вы не знали

Традиционная русская кухня не только вкусна, но и обладает огромной питательной ценностью. В некоторых аспектах она даже не уступает знаменитой средиземноморской диете.
Шеф-повар и нутрициолог Вера Дудченко в интервью "Ленте.ру" назвала продукты и блюда русской кухни, которые приносят максимальную пользу организму.
Супы на овощном или нежирном курином бульоне, а также тушеные овощи — основа здорового питания. В русской кухне широко используются картофель, свекла, кабачки, морковь, репа и тыква. Эти овощи богаты клетчаткой, витаминами и минералами, но при этом остаются низкокалорийными.
Русская кухня богата рыбными блюдами, и одним из самых полезных является уха. Она содержит омега-3 жирные кислоты, витамин D и легкоусвояемый белок. Однако, чтобы сохранить пользу рыбы, лучше запекать ее, а не жарить.
Гречневая каша — настоящий суперфуд. Она содержит железо, магний, цинк и растительный белок, поэтому полезна для сердца, нервной системы и обмена веществ.
Кефир и творог обеспечивают организм пробиотиками и белком, способствуют нормализации пищеварения и укрепляют кости.
Этот продукт богат витаминами С и К, а также пробиотиками, которые улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и нормализуют уровень сахара в крови.
"Квашеная капуста улучшает пищеварение, поддерживает здоровье кишечника и укрепляет иммунитет", — отметила эксперт.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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