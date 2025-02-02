Гениальный трюк с теркой: теперь уборка после готовки не понадобится

Каждый, кто часто пользуется теркой, наверняка сталкивался с одной проблемой: кусочки сыра или овощей разлетаются по всей кухне. В итоге после готовки приходится тратить время на уборку, хотя сам процесс занимает всего пару минут. Но оказывается, есть простой лайфхак, который сделает натирание продуктов аккуратным и удобным.
Многие годами используют терку неправильно, даже не задумываясь об альтернативных вариантах. Традиционно ее ставят вертикально и натирают продукты сверху вниз. Однако этот способ часто приводит к беспорядку: кусочки падают в стороны, остаются на разделочной доске и кухонном столе.
Решение оказалось до смешного простым: нужно просто перевернуть терку набок.
Этот метод стал настоящим открытием для многих пользователей TikTok. Несмотря на его простоту, люди отмечают, что никогда не задумывались, что можно натирать сыр иначе.
Тёрка хозяйственная — кухонный инструмент для измельчения (натирания) пищевых продуктов: овощей, сыра и других.
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