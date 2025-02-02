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Гениальный трюк с теркой: теперь уборка после готовки не понадобится

1:24
Еда

Каждый, кто часто пользуется теркой, наверняка сталкивался с одной проблемой: кусочки сыра или овощей разлетаются по всей кухне. В итоге после готовки приходится тратить время на уборку, хотя сам процесс занимает всего пару минут. Но оказывается, есть простой лайфхак, который сделает натирание продуктов аккуратным и удобным.

тёртый сыр
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
тёртый сыр

Как избежать хаоса на кухне

Многие годами используют терку неправильно, даже не задумываясь об альтернативных вариантах. Традиционно ее ставят вертикально и натирают продукты сверху вниз. Однако этот способ часто приводит к беспорядку: кусочки падают в стороны, остаются на разделочной доске и кухонном столе.

Решение оказалось до смешного простым: нужно просто перевернуть терку набок.

В чем преимущества этого метода

  • Продукты не разлетаются — натертые кусочки аккуратно собираются на противоположной грани терки.
  • Больше удобства — теперь не нужно собирать остатки по всей кухне, достаточно просто смахнуть их с терки в миску.
  • Экономия времени — уборка после готовки занимает минимум усилий.

Этот метод стал настоящим открытием для многих пользователей TikTok. Несмотря на его простоту, люди отмечают, что никогда не задумывались, что можно натирать сыр иначе.

Уточнения

Тёрка хозяйственная — кухонный инструмент для измельчения (натирания) пищевых продуктов: овощей, сыра и других.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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