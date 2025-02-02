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Забудьте про варку! Вот как приготовить завтрак без лишних усилий

1:37
Еда

Злаки — это источник витаминов, минералов и клетчатки, поэтому каши рекомендуют есть на завтрак. Но иногда просто не хватает времени или желания стоять у плиты. В таком случае можно обойтись без варки и приготовить кашу методом запаривания. Это не только удобно, но и сохраняет больше полезных веществ.

Ячменная крупа
Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ячменная крупа

Какие злаки подходят для запаривания

Геркулес — идеальный вариант для быстрого завтрака. Он моментально размягчается после контакта с кипятком. Лучше выбирать хлопья, требующие длительной варки, так как они полезнее. Однако для чувствительного желудка подойдут и более мягкие хлопья быстрого приготовления.

Гречка — один из самых простых и доступных вариантов. Для запаривания можно использовать как обжаренную, так и зеленую гречку.

Пшено, кускус и пшеничная крупа — требуют предварительного промывания. Запаренные крупы лучше утеплить, укрыв полотенцем или одеялом, чтобы они быстрее дошли до готовности.

Рис и перловка — более твердые злаки, поэтому их лучше запаривать в термосе или духовке.

Важные нюансы запаривания круп

  • Используйте качественную крупу, чтобы избежать проблем с пищеварением.
  • Тщательно промывайте злаки перед приготовлением.
  • Для лучшего эффекта можно оставить запаренную кашу на ночь, чтобы утром получить готовый завтрак без усилий.

Этот метод не только экономит время, но и помогает сохранить максимум полезных веществ в злаках.

Уточнения

Зла́ки — семейство однодольных растений, к которому относятся такие известные и давно используемые в хозяйстве растения, как пшеница, рожь, овёс, рис, кукуруза, ячмень, просо, бамбук, сахарный тростник. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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