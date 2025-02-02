Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про варку! Вот как приготовить завтрак без лишних усилий
Зимний уход за волосами: 4 совета для здоровья локонов
Эти сосиски в тесте улетят со стола за пару минут
Как правильно выполнять подъёмы ног с удержанием
Бывший адвокат Михаила Ефремова оценил шансы актёра выйти по УДО
Toyota Prius 2025: экологичный, умный и высокотехнологичный
Врач рассказала, чем опасно неконтролируемое голодание
Фотограф из Ставрополя рассказал о впечатляющем путешествии в Мурманскую область
Тысячелетний побег — люди бежали от Везувия задолго до трагедии Помпей

Эти блюда с лимоном удивят даже гурманов: быстрые и простые рецепты

2:50
Еда

Лимон — это не просто кислый фрукт, а настоящий кулинарный помощник. Он добавляет свежести блюдам, делает их ароматными и насыщенными, а также приносит пользу организму. В этих трех рецептах лимон раскрывает все свои лучшие стороны.

Лимонный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Piddock, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимонный пирог

Лимонный курд — нежный цитрусовый крем

Этот густой крем идеально подходит для тостов, блинов, начинок для пирогов и тортов.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 110 г сахара
  • Сок и цедра одного лимона
  • 70 г сливочного масла
  • 5 г кукурузного крахмала
  • Щепотка соли

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте лимонный сок и цедру, крахмал и соль. Поставьте смесь на водяную баню и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Как только масса станет густой, добавьте сливочное масло, размешайте до однородности.

Курица с лимоном и тимьяном — идеальный ужин за 15 минут

Этот рецепт идеально подойдет для тех, кто хочет приготовить полезный и ароматный ужин без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки
  • Сок одного лимона
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Щепотка соли
  • Тимьян по вкусу

Приготовление:

Замаринуйте курицу в лимонном соке, оливковом масле, соли и тимьяне. Оставьте на час. Разогрейте сковороду и обжарьте грудки на сильном огне до золотистой корочки. Подавайте с запеченными овощами или легким салатом.

Лимонный пирог — хрустящая основа и нежный крем

Этот пирог с насыщенной лимонной начинкой получается одновременно хрустящим, нежным и освежающим.

Ингредиенты для теста:

  • 250 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 1 яйцо

Ингредиенты для начинки:

  • 200 г сахара
  • 6 яиц
  • 100 г сливочного масла
  • 100 мл лимонного сока
  • 30 г крахмала

Приготовление:

Смешайте ингредиенты для теста, сформируйте основу пирога и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут.

Для крема смешайте в кастрюле сахар, крахмал и лимонный сок, добавьте натертую цедру. Поставьте на огонь и доведите до загустения, постоянно помешивая. Затем аккуратно влейте взбитые яйца, нагревайте до появления пузырьков, не прекращая мешать. Снимите с плиты, добавьте масло и тщательно перемешайте. Остудите, затем залейте крем в выпеченную основу.

Пирог можно украсить свежей мятой или сахарной пудрой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Экономика и бизнес
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию Аудио 
Кабачки, которые не нужно чистить: лучшие сорта с минимальным количеством семян
Садоводство, цветоводство
Кабачки, которые не нужно чистить: лучшие сорта с минимальным количеством семян Аудио 
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Последние материалы
Врач рассказала, чем опасно неконтролируемое голодание
Фотограф из Ставрополя рассказал о впечатляющем путешествии в Мурманскую область
Реле времени: как автоматизировать электрические процессы в доме?
Тысячелетний побег — люди бежали от Везувия задолго до трагедии Помпей
После сбора лука посейте это растение — почва восстановится, а урожай будет богатым
Удаление ржавчины: проверенные способы для домашнего и промышленного использования
Эти блюда с лимоном удивят даже гурманов: быстрые и простые рецепты
Кошка спит рядом с вами? Три причины этого поведения
Выращивание зелени на подоконнике: главные условия и секреты уход
Кремы, сыворотки, маски, а кожа только хуже? Вот в чём проблема
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.