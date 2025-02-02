Эти блюда с лимоном удивят даже гурманов: быстрые и простые рецепты

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимон — это не просто кислый фрукт, а настоящий кулинарный помощник. Он добавляет свежести блюдам, делает их ароматными и насыщенными, а также приносит пользу организму. В этих трех рецептах лимон раскрывает все свои лучшие стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Piddock, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимонный пирог

Лимонный курд — нежный цитрусовый крем

Этот густой крем идеально подходит для тостов, блинов, начинок для пирогов и тортов.

Ингредиенты:

2 яйца

110 г сахара

Сок и цедра одного лимона

70 г сливочного масла

5 г кукурузного крахмала

Щепотка соли

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте лимонный сок и цедру, крахмал и соль. Поставьте смесь на водяную баню и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Как только масса станет густой, добавьте сливочное масло, размешайте до однородности.

Курица с лимоном и тимьяном — идеальный ужин за 15 минут

Этот рецепт идеально подойдет для тех, кто хочет приготовить полезный и ароматный ужин без лишних хлопот.

Ингредиенты:

2 куриные грудки

Сок одного лимона

1 ст. л. оливкового масла

Щепотка соли

Тимьян по вкусу

Приготовление:

Замаринуйте курицу в лимонном соке, оливковом масле, соли и тимьяне. Оставьте на час. Разогрейте сковороду и обжарьте грудки на сильном огне до золотистой корочки. Подавайте с запеченными овощами или легким салатом.

Лимонный пирог — хрустящая основа и нежный крем

Этот пирог с насыщенной лимонной начинкой получается одновременно хрустящим, нежным и освежающим.

Ингредиенты для теста:

250 г муки

100 г сливочного масла

50 г сахара

1 яйцо

Ингредиенты для начинки:

200 г сахара

6 яиц

100 г сливочного масла

100 мл лимонного сока

30 г крахмала

Приготовление:

Смешайте ингредиенты для теста, сформируйте основу пирога и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут.

Для крема смешайте в кастрюле сахар, крахмал и лимонный сок, добавьте натертую цедру. Поставьте на огонь и доведите до загустения, постоянно помешивая. Затем аккуратно влейте взбитые яйца, нагревайте до появления пузырьков, не прекращая мешать. Снимите с плиты, добавьте масло и тщательно перемешайте. Остудите, затем залейте крем в выпеченную основу.

Пирог можно украсить свежей мятой или сахарной пудрой.