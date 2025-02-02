Эти блюда с лимоном удивят даже гурманов: быстрые и простые рецепты

Лимон — это не просто кислый фрукт, а настоящий кулинарный помощник. Он добавляет свежести блюдам, делает их ароматными и насыщенными, а также приносит пользу организму. В этих трех рецептах лимон раскрывает все свои лучшие стороны.
Этот густой крем идеально подходит для тостов, блинов, начинок для пирогов и тортов.
Ингредиенты:
Взбейте яйца с сахаром, добавьте лимонный сок и цедру, крахмал и соль. Поставьте смесь на водяную баню и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Как только масса станет густой, добавьте сливочное масло, размешайте до однородности.
Этот рецепт идеально подойдет для тех, кто хочет приготовить полезный и ароматный ужин без лишних хлопот.
Ингредиенты:
Замаринуйте курицу в лимонном соке, оливковом масле, соли и тимьяне. Оставьте на час. Разогрейте сковороду и обжарьте грудки на сильном огне до золотистой корочки. Подавайте с запеченными овощами или легким салатом.
Этот пирог с насыщенной лимонной начинкой получается одновременно хрустящим, нежным и освежающим.
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
Смешайте ингредиенты для теста, сформируйте основу пирога и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут.
Для крема смешайте в кастрюле сахар, крахмал и лимонный сок, добавьте натертую цедру. Поставьте на огонь и доведите до загустения, постоянно помешивая. Затем аккуратно влейте взбитые яйца, нагревайте до появления пузырьков, не прекращая мешать. Снимите с плиты, добавьте масло и тщательно перемешайте. Остудите, затем залейте крем в выпеченную основу.
Пирог можно украсить свежей мятой или сахарной пудрой.
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