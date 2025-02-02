Ошибка, которая делает шиповник бесполезным: многие об этом не знают

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Шиповник — настоящий кладезь полезных веществ. Он укрепляет сосуды, поддерживает иммунитет и замедляет процессы старения. В одной горсти этих ягод содержится столько же витамина С, сколько в пяти килограммах мандаринов. Но чтобы получить максимум пользы, важно правильно его заваривать.

Фото: flickr.com by Björn S..., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шиповник

В чем польза шиповника

Шиповник особенно полезен в холодное время года, когда иммунитет ослаблен, а риск простудных заболеваний возрастает. Он содержит большое количество витамина С, антиоксидантов и микроэлементов, которые помогают организму бороться с инфекциями и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Как правильно заваривать шиповник

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", как правильно готовить настой, чтобы сохранить все полезные вещества.

Измельчите 4 столовые ложки плодов в блендере. Это поможет экстрагировать больше витаминов. Доведите литр воды до кипения и дайте ей остыть примерно 10 минут. Залейте измельченный шиповник водой температурой около 60 градусов. Добавьте по вкусу лимон, имбирь или мяту. Эти ингредиенты улучшат вкус и усилят полезные свойства настоя. Настаивайте напиток в течение 8 часов. После еды рекомендуется принимать по 2-3 столовые ложки настоя.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на всю пользу, у шиповника есть противопоказания. Его не рекомендуют употреблять при гастрите с повышенной кислотностью и склонности к тромбозам. В таких случаях перед приемом настоя лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Шипо́вник — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales). По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым он относится. Традиционно в русском языке название «шиповник» чаще используется в отношении природных «диких» видов, а «роза» — для культурных форм и сортов, хотя это правило условно.



