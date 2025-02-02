Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Одна из самых дешёвых и наименее населённых стран Центральной Америки
Психолог Абравитова объяснила, почему Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку
Как сделать так, чтобы кошка спала в отведённом месте
Микрокредитные организации могут получить право выдачи ипотеки в России
Многослойность в моде: как собрать стильный образ в 2025 году
Лицо из глубины веков: как выглядели люди 9000 лет назад
Три простых средства, которые помогут нейтрализовать неприятные запахи и освежить воздух в доме

Самые вкусные начинки для овсяноблина: от классики до необычных сочетаний

1:48
Еда

Овсяноблин — универсальное блюдо, которое можно адаптировать под любые вкусовые предпочтения. Он идеально подходит как для сладких, так и для соленых начинок, что делает его отличным выбором для здорового и сытного завтрака.

Блины
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara
Блины

1. Творог с зеленью

Классическое сочетание, которое делает овсяноблин нежным и полезным. Просто перемешайте творог с рубленым укропом и петрушкой. Это не только вкусно, но и богато белком и кальцием.

2. Бананы и мед

Если хочется чего-то сладкого, попробуйте нарезать бананы и полить их медом. Добавьте щепотку корицы для приятного аромата. Такая начинка придаст энергии на целый день.

3. Шпинат и фета

Для любителей пикантных вкусов отлично подойдет начинка из шпината и феты. Шпинат обжарьте на сковороде до мягкости, добавьте измельченную фету и перемешайте. Это легкое, но насыщенное вкусами сочетание.

4. Авокадо с помидорами и кунжутом

Яркий и питательный вариант для завтрака. Нарежьте спелый авокадо, добавьте ломтики помидоров и посыпьте кунжутом. Такая начинка богата полезными жирами, которые надолго сохраняют чувство сытости.

5. Ягоды и мороженое

Для любителей сладкого отличным вариантом станет сочетание свежих ягод с небольшим количеством натурального мороженого. Клубника, черника, малина не только добавят вкуса, но и сделают завтрак визуально привлекательным.

Овсяноблин можно готовить по разным рецептам, а еще больше начинок и кулинарных идей мы собрали здесь.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен
Авто
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен Аудио 
Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году
Туризм
Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Последние материалы
Три простых средства, которые помогут нейтрализовать неприятные запахи и освежить воздух в доме
Самые вкусные начинки для овсяноблина: от классики до необычных сочетаний
Российские учёные первыми в мире получили потомство из замороженных эмбрионов
Худеете, но вес стоит на месте? Возможно, причина в этом
Китайские грузовики против российских: кто выиграл
Самомассаж для упругих губ: простые упражнения против морщин
Морское существо, похожее на скелет с головой панды обнаружено в Японии
Горячее или холодное: ошибки, которые мешают вашему пищеварению
Как избавиться от тли и клещей на огурцах? Вот чем нужно опрыскивать растения, чтобы не было вредителей
Откройте для себя нетронутую жемчужину Юго-Восточной Азии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.