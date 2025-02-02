Забудьте о боли: этот продукт помогает при менструации

Стручковая фасоль — не только вкусный, но и невероятно полезный продукт. Она насыщена витаминами, минералами и аминокислотами, а главное — оказывает положительное влияние на женское здоровье.

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Как стручковая фасоль помогает во время менструации

Зеленая фасоль богата витамином К, который играет важную роль в процессе свертывания крови. Это свойство помогает уменьшить кровотечения и снизить болезненные ощущения во время менструации, делая этот период менее дискомфортным.

Другие полезные свойства стручковой фасоли

Источник витамина К. Всего 300 г стручковой фасоли могут покрыть суточную норму этого важного элемента. Помогает усваивать кальций, что особенно важно для здоровья костей. Низкокалорийна, поэтому не вредит фигуре и подходит для диетического питания.

Кому стоит употреблять с осторожностью

Хотя стручковая фасоль полезна для большинства людей, стоит учитывать возможные противопоказания. Она может вызывать аллергические реакции у людей с непереносимостью бобовых и в некоторых случаях провоцировать дискомфорт в пищеварительной системе.

Если противопоказаний нет, этот продукт можно включать в рацион в самых разных вариантах. В следующем разделе — рецепты вкусных блюд из стручковой фасоли, которые легко приготовить дома.

Уточнения

Стручко́вая фасо́ль — недозрелые молодые плоды фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris), незрелые или молодые стручки стручковой фасоли огненно-красной (Phaseolus coccineus), стручковой фасоли (Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis) и гиацинтовой фасоли (Lablab purpureus) используются аналогичным образом, которые употребляются в пищу.



