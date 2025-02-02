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Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста

2:05
Еда

Блины — одно из самых универсальных и любимых блюд в кухнях разных народов. Они могут быть сладкими или солеными, с начинкой или без, и подходят для любого приема пищи. Однако главный секрет вкусных и нежных блинов — это правильно приготовленное тесто.

Блины
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блины

Какие ингредиенты понадобятся

Чтобы блины получились тонкими, эластичными и без комочков, важно использовать правильные пропорции:

  • 300 г пшеничной муки высшего сорта
  • 3 стакана молока (600 мл)
  • 0,5 стакана теплой воды
  • 3 яйца (придают эластичность)
  • 0,5 ч. л. соли
  • 3-4 ст. л. растительного масла (делает блины мягкими и предотвращает их прилипание)

Как правильно замешивать тесто

1. Подготовьте сухие ингредиенты.

Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль и сахар. Просеивание делает муку воздушнее и предотвращает образование комков.

2. Взбейте яйца.

В отдельной емкости слегка взбейте яйца венчиком или миксером на низкой скорости до однородности.

3. Соедините жидкие ингредиенты.

Влейте молоко в яичную смесь, постоянно помешивая. Смесь должна быть гладкой.

4. Постепенно введите муку.

Медленно добавляйте жидкую смесь в муку, перемешивая венчиком или миксером на низкой скорости. Это поможет избежать комков.

5. Добавьте масло.

В конце влейте растительное масло и тщательно перемешайте тесто, чтобы оно стало однородным.

Почему важно дать тесту настояться

После приготовления тесто должно постоять 20-30 минут при комнатной температуре. За это время клейковина в муке набухнет, пузырьки воздуха выйдут, а тесто станет более гладким и податливым.

Теперь можно разогревать сковороду и выпекать идеальные блины!

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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