Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста

Блины — одно из самых универсальных и любимых блюд в кухнях разных народов. Они могут быть сладкими или солеными, с начинкой или без, и подходят для любого приема пищи. Однако главный секрет вкусных и нежных блинов — это правильно приготовленное тесто.
Чтобы блины получились тонкими, эластичными и без комочков, важно использовать правильные пропорции:
Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль и сахар. Просеивание делает муку воздушнее и предотвращает образование комков.
В отдельной емкости слегка взбейте яйца венчиком или миксером на низкой скорости до однородности.
Влейте молоко в яичную смесь, постоянно помешивая. Смесь должна быть гладкой.
Медленно добавляйте жидкую смесь в муку, перемешивая венчиком или миксером на низкой скорости. Это поможет избежать комков.
В конце влейте растительное масло и тщательно перемешайте тесто, чтобы оно стало однородным.
После приготовления тесто должно постоять 20-30 минут при комнатной температуре. За это время клейковина в муке набухнет, пузырьки воздуха выйдут, а тесто станет более гладким и податливым.
Теперь можно разогревать сковороду и выпекать идеальные блины!
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).
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