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Худеете, но вес стоит на месте? Возможно, причина в этом

1:55
Еда

Ограничение калорийности рациона считается основным инструментом для снижения веса. Однако его последствия могут быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. В некоторых случаях жесткий дефицит калорий может не только замедлить процесс похудения, но и привести к обратному эффекту.

Пустая тарелка со стаканом воды
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пустая тарелка со стаканом воды

Как организм реагирует на нехватку калорий

Когда человек резко снижает калорийность рациона, организм включает защитные механизмы, направленные на сохранение энергии. Метаболизм замедляется, поскольку тело старается уменьшить расход питательных веществ. В условиях хронического дефицита калорий возможны гормональные изменения, которые приводят к накоплению жировых запасов. Организм воспринимает нехватку питания как сигнал к экономии ресурсов и переходит в режим "бережливости".

Почему резкое ограничение калорий опасно

Строгие ограничения в питании могут вызвать сильное чувство голода, что впоследствии приводит к перееданию. Особенно это актуально в стрессовых ситуациях, когда мозг активнее реагирует на высококалорийную пищу. В таких случаях человек испытывает сильную тягу к сладкому и жирному, что сводит на нет все старания по снижению веса. Кроме того, резкие скачки в питании отрицательно сказываются на психоэмоциональном состоянии, провоцируя чувство вины и разочарования.

Как худеть без вреда для здоровья

Для эффективного и безопасного снижения веса важно придерживаться сбалансированного питания. Вместо жестких ограничений лучше выбирать полезные продукты, которые обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Умеренное снижение калорийности, отказ от фастфуда и контроль качества питания помогают снижать вес без риска замедления метаболизма и последующего набора веса.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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