Забудьте про свежеприготовленные макароны! Этот трюк делает их полезнее

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны редко называют полезной пищей, но все зависит от способа их подачи. Главный секрет — есть их не сразу после приготовления, а после охлаждения, лучше даже на следующий день. Такой неожиданный способ рекомендуют эксперты-диетологи Разан Халлак и Виджая Сурампуди.

Фото: flickr.com by Andrew Malone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спагетти с анчоусами

Почему охлажденные макароны полезнее?

Некоторые крахмалистые продукты, такие как макароны, рис и картофель, после охлаждения меняют свою структуру. В них образуется резистентный (устойчивый) крахмал, который:

Легче усваивается кишечником.

Работает как пищевые волокна, улучшая микрофлору.

Замедляет всасывание глюкозы, что полезно при диабете и для контроля сахара в крови.

Способствует выработке противовоспалительных жирных кислот, снижая риск заболеваний кишечника, включая колоректальный рак.

"Когда вы охлаждаете крахмалистую пищу, молекулы перестраиваются в более кристаллизованную сеть. Этот процесс называется ретроградацией", — пояснили специалисты.

Сколько охлаждать макароны

Чем дольше — тем лучше! Оптимальное время 24 часа в холодильнике. При этом повторный нагрев не разрушает структуру устойчивого крахмала, поэтому можно разогревать макароны перед подачей.

Для кого этот метод особенно полезен

Тем, кто придерживается здорового питания.

Людям с диабетом 2 типа — такой гарнир не вызывает резких скачков сахара.

Тем, кто хочет улучшить пищеварение и поддерживать здоровую кишечную микрофлору.

Свежие макароны тоже имеют свои плюсы, но охлаждение — простой и эффективный способ сделать их еще полезнее!

Уточнения

Макаро́ны — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.