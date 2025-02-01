Забудьте про свежеприготовленные макароны! Этот трюк делает их полезнее

Макароны редко называют полезной пищей, но все зависит от способа их подачи. Главный секрет — есть их не сразу после приготовления, а после охлаждения, лучше даже на следующий день. Такой неожиданный способ рекомендуют эксперты-диетологи Разан Халлак и Виджая Сурампуди.
Некоторые крахмалистые продукты, такие как макароны, рис и картофель, после охлаждения меняют свою структуру. В них образуется резистентный (устойчивый) крахмал, который:
"Когда вы охлаждаете крахмалистую пищу, молекулы перестраиваются в более кристаллизованную сеть. Этот процесс называется ретроградацией", — пояснили специалисты.
Чем дольше — тем лучше! Оптимальное время 24 часа в холодильнике. При этом повторный нагрев не разрушает структуру устойчивого крахмала, поэтому можно разогревать макароны перед подачей.
Свежие макароны тоже имеют свои плюсы, но охлаждение — простой и эффективный способ сделать их еще полезнее!
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