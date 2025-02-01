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Забудьте про свежеприготовленные макароны! Этот трюк делает их полезнее

1:48
Еда

Макароны редко называют полезной пищей, но все зависит от способа их подачи. Главный секрет — есть их не сразу после приготовления, а после охлаждения, лучше даже на следующий день. Такой неожиданный способ рекомендуют эксперты-диетологи Разан Халлак и Виджая Сурампуди.

Спагетти с анчоусами
Фото: flickr.com by Andrew Malone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спагетти с анчоусами

Почему охлажденные макароны полезнее?

Некоторые крахмалистые продукты, такие как макароны, рис и картофель, после охлаждения меняют свою структуру. В них образуется резистентный (устойчивый) крахмал, который:

  • Легче усваивается кишечником.
  • Работает как пищевые волокна, улучшая микрофлору.
  • Замедляет всасывание глюкозы, что полезно при диабете и для контроля сахара в крови.
  • Способствует выработке противовоспалительных жирных кислот, снижая риск заболеваний кишечника, включая колоректальный рак.

"Когда вы охлаждаете крахмалистую пищу, молекулы перестраиваются в более кристаллизованную сеть. Этот процесс называется ретроградацией", — пояснили специалисты.

Сколько охлаждать макароны

Чем дольше — тем лучше! Оптимальное время 24 часа в холодильнике. При этом повторный нагрев не разрушает структуру устойчивого крахмала, поэтому можно разогревать макароны перед подачей.

Для кого этот метод особенно полезен

  • Тем, кто придерживается здорового питания.
  • Людям с диабетом 2 типа — такой гарнир не вызывает резких скачков сахара.
  • Тем, кто хочет улучшить пищеварение и поддерживать здоровую кишечную микрофлору.

Свежие макароны тоже имеют свои плюсы, но охлаждение — простой и эффективный способ сделать их еще полезнее!

Уточнения

Макаро́ны — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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