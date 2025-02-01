Утренние отеки? Простые способы избавиться от них дома

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Отеки могут появляться по разным причинам, даже если нет серьезных заболеваний. Чрезмерное употребление соли, сахара, недостаток движения — все это может приводить к задержке жидкости в организме. Но с такой проблемой можно справиться самостоятельно. Как именно — рассказала врач-косметолог Наталья Николаева в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чай

1. Начните утро с движения

Чтобы улучшить кровообращение и запустить работу лимфатической системы, начните день с легкой разминки. Даже простые упражнения помогут организму быстрее избавиться от лишней жидкости.

2. Контрастное умывание и лед

Отличный способ уменьшить отеки — контрастное умывание. Попеременное использование теплой и холодной воды помогает ускорить микроциркуляцию. А если дополнительно протирать лицо кубиками льда, эффект будет еще лучше.

3. Контроль питьевого режима

Хотя организму нужна вода, ее избыток перед сном может привести к отекам. Оптимальная норма — 1,5-2 литра в день, но важно пить по жажде и уменьшить потребление жидкости во второй половине дня.

4. Сократите соль и сахар

Чрезмерное употребление соли и сладкого провоцирует задержку жидкости. Постарайтесь ограничить вредную пищу, особенно перед сном, и следить за балансом рациона.

5. Косметические средства и чайные пакетики

Использование косметики с пептидами поможет снизить отечность. Также эффективны средства с кофеином — например, компрессы из чайных пакетиков. Зеленый чай богат кофеином и обладает легким дренажным эффектом.

6. Натуральные напитки от отеков

Домашние напитки с мочегонным эффектом помогут быстрее вывести лишнюю жидкость:

Клюквенный морс — обладает мягким лимфодренажным и противовоспалительным действием.

Вода Сасси — готовится из двух лимонов, двух литров воды, огурца, имбиря, мяты и по желанию укропа.

Уточнения

Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

