Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про свежеприготовленные макароны! Этот трюк делает их полезнее
Польза полезных насекомых: как они сделают ваш участок более живым?
Какую зависимость преодолеть труднее всего: результаты исследования
От Атлантиды до Сицилии — учёные близки к разгадке тайны орихалка
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Сжигаем 1000 калорий за 45 минут: домашняя тренировка, которая заменит фитнес-клуб
Оптимальная частота мытья головы для разного типа волос
Подземные секреты Лондона — тоннели Второй мировой откроются для туристов
Вакцина от бешенства: когда делать и почему это важно

Утренние отеки? Простые способы избавиться от них дома

2:13
Еда

Отеки могут появляться по разным причинам, даже если нет серьезных заболеваний. Чрезмерное употребление соли, сахара, недостаток движения — все это может приводить к задержке жидкости в организме. Но с такой проблемой можно справиться самостоятельно. Как именно — рассказала врач-косметолог Наталья Николаева в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

Чай
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

1. Начните утро с движения

Чтобы улучшить кровообращение и запустить работу лимфатической системы, начните день с легкой разминки. Даже простые упражнения помогут организму быстрее избавиться от лишней жидкости.

2. Контрастное умывание и лед

Отличный способ уменьшить отеки — контрастное умывание. Попеременное использование теплой и холодной воды помогает ускорить микроциркуляцию. А если дополнительно протирать лицо кубиками льда, эффект будет еще лучше.

3. Контроль питьевого режима

Хотя организму нужна вода, ее избыток перед сном может привести к отекам. Оптимальная норма — 1,5-2 литра в день, но важно пить по жажде и уменьшить потребление жидкости во второй половине дня.

4. Сократите соль и сахар

Чрезмерное употребление соли и сладкого провоцирует задержку жидкости. Постарайтесь ограничить вредную пищу, особенно перед сном, и следить за балансом рациона.

5. Косметические средства и чайные пакетики

Использование косметики с пептидами поможет снизить отечность. Также эффективны средства с кофеином — например, компрессы из чайных пакетиков. Зеленый чай богат кофеином и обладает легким дренажным эффектом.

6. Натуральные напитки от отеков

Домашние напитки с мочегонным эффектом помогут быстрее вывести лишнюю жидкость:

  • Клюквенный морс — обладает мягким лимфодренажным и противовоспалительным действием.
  • Вода Сасси — готовится из двух лимонов, двух литров воды, огурца, имбиря, мяты и по желанию укропа.

Уточнения

Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Экономика и бизнес
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа Аудио 
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Еда и рецепты
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Последние материалы
Польза полезных насекомых: как они сделают ваш участок более живым?
Какую зависимость преодолеть труднее всего: результаты исследования
Утренние отеки? Простые способы избавиться от них дома
От Атлантиды до Сицилии — учёные близки к разгадке тайны орихалка
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Сжигаем 1000 калорий за 45 минут: домашняя тренировка, которая заменит фитнес-клуб
Оптимальная частота мытья головы для разного типа волос
Подземные секреты Лондона — тоннели Второй мировой откроются для туристов
Вакцина от бешенства: когда делать и почему это важно
Юрий Лоза отреагировал на шутку про свой единственный хит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.