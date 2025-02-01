Утренние отеки? Простые способы избавиться от них дома

Отеки могут появляться по разным причинам, даже если нет серьезных заболеваний. Чрезмерное употребление соли, сахара, недостаток движения — все это может приводить к задержке жидкости в организме. Но с такой проблемой можно справиться самостоятельно. Как именно — рассказала врач-косметолог Наталья Николаева в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".
Чтобы улучшить кровообращение и запустить работу лимфатической системы, начните день с легкой разминки. Даже простые упражнения помогут организму быстрее избавиться от лишней жидкости.
Отличный способ уменьшить отеки — контрастное умывание. Попеременное использование теплой и холодной воды помогает ускорить микроциркуляцию. А если дополнительно протирать лицо кубиками льда, эффект будет еще лучше.
Хотя организму нужна вода, ее избыток перед сном может привести к отекам. Оптимальная норма — 1,5-2 литра в день, но важно пить по жажде и уменьшить потребление жидкости во второй половине дня.
Чрезмерное употребление соли и сладкого провоцирует задержку жидкости. Постарайтесь ограничить вредную пищу, особенно перед сном, и следить за балансом рациона.
Использование косметики с пептидами поможет снизить отечность. Также эффективны средства с кофеином — например, компрессы из чайных пакетиков. Зеленый чай богат кофеином и обладает легким дренажным эффектом.
Домашние напитки с мочегонным эффектом помогут быстрее вывести лишнюю жидкость:
Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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