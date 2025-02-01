Забудьте про тосты! Как правильно подавать фасоль на завтрак

Гордон Рамзи — не только знаменитый шеф-повар, но и настоящий гурман, который обожает классический английский завтрак. Однако один из традиционных компонентов он готовит совершенно иначе, чем привыкли большинство.
Полный английский завтрак обычно включает:
Но именно с фасолью Рамзи предлагает экспериментировать!
Вместо того чтобы просто использовать консервированные бобы, он советует приготовить их с копченым мясом и специями. Вот что нужно сделать:
Получается насыщенный, ароматный гарнир, который в разы вкуснее обычных консервированных бобов!
Рамзи предлагает заменить привычный тост на картофельную лепешку — ее легко приготовить из отварного картофеля, муки и масла. Она получается хрустящей снаружи и мягкой внутри, отлично сочетается с ароматной фасолью.
Еще один вариант — ремесленный хлеб на закваске. Главное — брать толстый кусок, чтобы он не размок от соуса.
Традиционный английский завтрак можно сделать еще вкуснее, если приготовить фасоль с копченым мясом и специями, а вместо обычного тоста использовать картофельную лепешку или качественный хлеб на закваске. Так блюдо становится не только сытнее, но и гораздо ароматнее!
Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).
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