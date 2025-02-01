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Забудьте про тосты! Как правильно подавать фасоль на завтрак

1:59
Еда

Гордон Рамзи — не только знаменитый шеф-повар, но и настоящий гурман, который обожает классический английский завтрак. Однако один из традиционных компонентов он готовит совершенно иначе, чем привыкли большинство.

Красная фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Красная фасоль

Что входит в традиционный английский завтрак

Полный английский завтрак обычно включает:

  • Яйца (жареные или вареные)
  • Бекон или колбасу
  • Жареные грибы
  • Помидоры
  • Тосты
  • Фасоль в томатном соусе

Но именно с фасолью Рамзи предлагает экспериментировать!

Как шеф-повар улучшил вкус фасоли

Вместо того чтобы просто использовать консервированные бобы, он советует приготовить их с копченым мясом и специями. Вот что нужно сделать:

  1. Нарежьте панчетту, бекон или другое копченое мясо с жирком.
  2. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки.
  3. Добавьте лук, чеснок и немного перца чили — они придадут пикантности.
  4. Влейте протертые томаты, приправьте солью, сахаром и специями.
  5. Тушите до загустения, затем смешайте с готовыми бобами.

Получается насыщенный, ароматный гарнир, который в разы вкуснее обычных консервированных бобов!

На чем подавать фасоль

Рамзи предлагает заменить привычный тост на картофельную лепешку — ее легко приготовить из отварного картофеля, муки и масла. Она получается хрустящей снаружи и мягкой внутри, отлично сочетается с ароматной фасолью.

Еще один вариант — ремесленный хлеб на закваске. Главное — брать толстый кусок, чтобы он не размок от соуса.

Традиционный английский завтрак можно сделать еще вкуснее, если приготовить фасоль с копченым мясом и специями, а вместо обычного тоста использовать картофельную лепешку или качественный хлеб на закваске. Так блюдо становится не только сытнее, но и гораздо ароматнее!

Уточнения

Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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