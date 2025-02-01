Скалка или руки? Лучший способ раскатать тесто для пиццы

Пицца — одно из самых любимых блюд во всем мире. Ее универсальность и разнообразие начинок делают ее идеальной для любого случая. Но главный секрет вкусной пиццы — это правильно приготовленная основа. Разбираемся, как раскатать тесто, чтобы оно получилось тонким, воздушным и не рвалось.
Перед тем как приступать к работе, убедитесь, что тесто достаточно выброжено. Это сделает его более эластичным и легким в раскатке. Оптимальное время:
Выберите ровную, чистую рабочую поверхность. Чтобы тесто не прилипало:
Посыпьте стол небольшим количеством муки или манной крупы.
Используйте силиконовый коврик — он обеспечит дополнительное сцепление.
Возьмите кусок теста и сформируйте из него шар, затем слегка приплюсните его ладонью. Это поможет равномерно распределить массу перед раскаткой.
Растягивание руками — идеальный способ для классической пиццы. Используйте подушечки пальцев, аккуратно растягивая тесто от центра к краям, стараясь оставить небольшой бортик.
Скалка подойдет тем, кто хочет получить ультратонкую основу. Раскатывайте тесто от центра к краям, поворачивая его на 90° после каждого движения, чтобы сохранить круглую форму.
Выбор толщины зависит от типа пиццы:
Когда основа готова, перенесите ее на противень или специальный камень для выпекания. Главное — посыпать поверхность мукой или манкой, чтобы тесто не прилипало.
Теперь осталось только добавить любимые ингредиенты и отправить пиццу в духовку!
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