Скалка или руки? Лучший способ раскатать тесто для пиццы

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — одно из самых любимых блюд во всем мире. Ее универсальность и разнообразие начинок делают ее идеальной для любого случая. Но главный секрет вкусной пиццы — это правильно приготовленная основа. Разбираемся, как раскатать тесто, чтобы оно получилось тонким, воздушным и не рвалось.

Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пицца

1. Дайте тесту достаточно времени для брожения

Перед тем как приступать к работе, убедитесь, что тесто достаточно выброжено. Это сделает его более эластичным и легким в раскатке. Оптимальное время:

Комнатная температура — 1-2 часа.

Холодильник — 24 часа (так тесто приобретает лучший вкус).

2. Подготовьте поверхность

Выберите ровную, чистую рабочую поверхность. Чтобы тесто не прилипало:

Посыпьте стол небольшим количеством муки или манной крупы.

Используйте силиконовый коврик — он обеспечит дополнительное сцепление.

3. Формируем основу правильно

Возьмите кусок теста и сформируйте из него шар, затем слегка приплюсните его ладонью. Это поможет равномерно распределить массу перед раскаткой.

Растягивание руками — идеальный способ для классической пиццы. Используйте подушечки пальцев, аккуратно растягивая тесто от центра к краям, стараясь оставить небольшой бортик.

Скалка подойдет тем, кто хочет получить ультратонкую основу. Раскатывайте тесто от центра к краям, поворачивая его на 90° после каждого движения, чтобы сохранить круглую форму.

4. Оптимальная толщина теста

Выбор толщины зависит от типа пиццы:

Неаполитанская — 3 мм, мягкая и с хрустящей корочкой.

Римская — 5 мм, более плотная и хрустящая.

Чтобы проверить равномерность, поднимите тесто на свет — оно должно быть полупрозрачным, без утолщений.

5. Перенос теста на противень или камень

Когда основа готова, перенесите ее на противень или специальный камень для выпекания. Главное — посыпать поверхность мукой или манкой, чтобы тесто не прилипало.

Теперь осталось только добавить любимые ингредиенты и отправить пиццу в духовку!