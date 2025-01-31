Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с крабовыми палочками и фасолью — это яркое и питательное блюдо, которое не только украсит ваш стол, но и порадует насыщенным вкусом. Сочетание крабовых палочек, красной фасоли, сладкого перца и огурца создаёт гармоничный ансамбль вкусов и текстур.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовые палочки

Ингредиенты

200 г крабовых палочек

200 г консервированной красной фасоли

100 г варёной кукурузы

150 г сладкого перца (лучше использовать перцы разных цветов для яркости)

100 г огурца

80 г красного лука

2 зубчика чеснока

50 г лёгкого майонеза

1 ст. л. соевого соуса

2 ч. л. лимонного сока

Молотый острый красный перец по вкусу

Соль по вкусу

Свежая кинза или петрушка для украшения

Пошаговое приготовление

Подготовка фасоли: выложите фасоль из банки на сито, дайте стечь жидкости. При необходимости промойте фасоль кипячёной или фильтрованной водой и снова дайте ей обсохнуть. Нарезка ингредиентов: крабовые палочки нарежьте небольшими ломтиками. Красный лук очистите и нарежьте тонкими дольками или четвертинками колец. Сладкий перец очистите от семян и перегородок, нарежьте мякоть кубиками. Огурец при необходимости очистите от кожицы и нарежьте небольшими кубиками. Приготовление заправки: смешайте майонез с соевым соусом и лимонным соком. Чеснок очистите и выдавите через пресс в заправку. Добавьте молотый острый перец по вкусу и тщательно перемешайте до однородности. Сборка салата: в большом салатнике соедините фасоль, кукурузу, крабовые палочки, красный лук, огурец и сладкий перец. Добавьте заправку и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом. Подача: перед подачей посыпьте салат свежей нарезанной кинзой или петрушкой. Подавайте сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и хрустящую текстуру овощей.

Советы

Для более яркого и контрастного вида используйте перцы разных цветов.

Если вы не любите кинзу, замените её петрушкой или укропом.

Вместо красной фасоли можно использовать белую, но красная придаст салату более насыщенный цвет.

Если хотите упростить рецепт, можно использовать обычный майонез без добавок для заправки.

Этот салат станет отличным дополнением к вашему обеденному или праздничному столу, радуя гостей не только своим внешним видом, но и богатым вкусом.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

