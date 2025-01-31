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Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли

2:48
Еда

Салат с крабовыми палочками и фасолью — это яркое и питательное блюдо, которое не только украсит ваш стол, но и порадует насыщенным вкусом. Сочетание крабовых палочек, красной фасоли, сладкого перца и огурца создаёт гармоничный ансамбль вкусов и текстур.

Крабовые палочки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовые палочки

Ингредиенты

  • 200 г крабовых палочек
  • 200 г консервированной красной фасоли
  • 100 г варёной кукурузы
  • 150 г сладкого перца (лучше использовать перцы разных цветов для яркости)
  • 100 г огурца
  • 80 г красного лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г лёгкого майонеза
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 2 ч. л. лимонного сока
  • Молотый острый красный перец по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Свежая кинза или петрушка для украшения

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка фасоли: выложите фасоль из банки на сито, дайте стечь жидкости. При необходимости промойте фасоль кипячёной или фильтрованной водой и снова дайте ей обсохнуть.
  2. Нарезка ингредиентов: крабовые палочки нарежьте небольшими ломтиками. Красный лук очистите и нарежьте тонкими дольками или четвертинками колец. Сладкий перец очистите от семян и перегородок, нарежьте мякоть кубиками. Огурец при необходимости очистите от кожицы и нарежьте небольшими кубиками.
  3. Приготовление заправки: смешайте майонез с соевым соусом и лимонным соком. Чеснок очистите и выдавите через пресс в заправку. Добавьте молотый острый перец по вкусу и тщательно перемешайте до однородности.
  4. Сборка салата: в большом салатнике соедините фасоль, кукурузу, крабовые палочки, красный лук, огурец и сладкий перец. Добавьте заправку и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.
  5. Подача: перед подачей посыпьте салат свежей нарезанной кинзой или петрушкой. Подавайте сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и хрустящую текстуру овощей.

Советы

  • Для более яркого и контрастного вида используйте перцы разных цветов.
  • Если вы не любите кинзу, замените её петрушкой или укропом.
  • Вместо красной фасоли можно использовать белую, но красная придаст салату более насыщенный цвет.
  • Если хотите упростить рецепт, можно использовать обычный майонез без добавок для заправки.

Этот салат станет отличным дополнением к вашему обеденному или праздничному столу, радуя гостей не только своим внешним видом, но и богатым вкусом.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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