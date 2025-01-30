Домашний квас: освежающий напиток своими руками

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Никакие магазинные напитки не сравнятся с настоящим домашним квасом! Этот рецепт проверен годами и идеально подходит для приготовления ароматного, натурального и освежающего напитка.

Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квас в графине

Ингредиенты

Солодовый экстракт "Своя Кружка" - 2 бутылки (по 650 г).

- 2 бутылки (по 650 г). Сухие пивоваренные дрожжи - 1 пачка (11,5 г).

- 1 пачка (11,5 г). Сахар - 1 кг.

- 1 кг. Фильтрованная вода - около 20 литров (t ≈ 20 °C).

- около 20 литров (t ≈ 20 °C). Ёмкость для брожения - 25 литров (с гидрозатвором).

Как приготовить

Подготовка ёмкости: она должна быть чистой и сухой. Залейте в неё фильтрованную воду комнатной температуры (20 °C). Добавление ингредиентов: влейте в воду 2 бутылки солодового экстракта, затем добавьте сахар и тщательно перемешайте до полного растворения. Внесение дрожжей: аккуратно высыпьте сухие пивоваренные дрожжи по поверхности жидкости. Не перемешивайте! Это важно для правильного начала брожения. Процесс брожения: закройте ёмкость, установите гидрозатвор и уберите в тёмное место с комнатной температурой. Оставьте на 24-36 часов, но не передерживайте, иначе получится брага. Перелив в бутылки: когда брожение замедлится, разлейте квас по пластиковым бутылкам (1,5 л), стараясь не зацепить осадок. Дозревание: закройте бутылки и уберите в прохладное место на 24 часа — за это время напиток станет газированным. Охлаждение: перед подачей охладите квас в холодильнике.

Вывод

Освежающий, ароматный и натуральный квас готов! Этот напиток идеально подойдёт для летних пикников, дачи или просто для утоления жажды дома. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь вкусом настоящего кваса!

Уточнения

Квас - традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.

