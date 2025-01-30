Домашний квас: освежающий напиток своими руками

Никакие магазинные напитки не сравнятся с настоящим домашним квасом! Этот рецепт проверен годами и идеально подходит для приготовления ароматного, натурального и освежающего напитка.
Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квас в графине
Ингредиенты
Солодовый экстракт "Своя Кружка" - 2 бутылки (по 650 г).
Сухие пивоваренные дрожжи - 1 пачка (11,5 г).
Сахар - 1 кг.
Фильтрованная вода - около 20 литров (t ≈ 20 °C).
Ёмкость для брожения - 25 литров (с гидрозатвором).
Как приготовить
Подготовка ёмкости: она должна быть чистой и сухой. Залейте в неё фильтрованную воду комнатной температуры (20 °C).
Добавление ингредиентов: влейте в воду 2 бутылки солодового экстракта, затем добавьте сахар и тщательно перемешайте до полного растворения.
Внесение дрожжей: аккуратно высыпьте сухие пивоваренные дрожжи по поверхности жидкости. Не перемешивайте! Это важно для правильного начала брожения.
Процесс брожения: закройте ёмкость, установите гидрозатвор и уберите в тёмное место с комнатной температурой. Оставьте на 24-36 часов, но не передерживайте, иначе получится брага.
Перелив в бутылки: когда брожение замедлится, разлейте квас по пластиковым бутылкам (1,5 л), стараясь не зацепить осадок.
Дозревание: закройте бутылки и уберите в прохладное место на 24 часа — за это время напиток станет газированным.
Охлаждение: перед подачей охладите квас в холодильнике.
Вывод
Освежающий, ароматный и натуральный квас готов! Этот напиток идеально подойдёт для летних пикников, дачи или просто для утоления жажды дома. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь вкусом настоящего кваса!
Уточнения
Квас - традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.