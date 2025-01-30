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Китайская классика на вашем столе: утка по-пекински в домашних условиях

2:58
Еда

Хотите удивить гостей или насладиться настоящим ресторанным вкусом без выхода из дома? Тогда этот рецепт для вас! Сегодня разберем, как приготовить легендарную утку по-пекински с хрустящей корочкой и сочным мясом. Это упрощенный вариант для домашнего приготовления, но вкус останется аутентичным!

Утка по-пекински
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Утка по-пекински

Немного истории

Утка по-пекински — это не просто блюдо, а кулинарная традиция, которой более 700 лет. Впервые ее начали готовить при дворе императоров эпохи Юань (XIII век), а позже она стала настоящим символом китайской кухни. Главная особенность — тонкая хрустящая кожа и нежное мясо с насыщенным ароматом специй. Сегодня этот деликатес подают во многих ресторанах мира, но теперь вы сможете приготовить его дома!

Ингредиенты

  • Утка: 2-2,5 кг.
  • Мед: 2 ст. л.
  • Соевый соус: 50 мл.
  • Рисовый уксус: 2 ст. л.
  • Имбирь: 5 см корня.
  • Звёздчатый анис: 2 шт.
  • Лук зелёный: для подачи.
  • Блинчики для утки: 12-15 шт.
  • Соус хойсин: 100 мл (можно заменить смесью соевого соуса с мёдом).
  • Вода: 1 л.
  • Соль, перец: по вкусу.

Пошаговый рецепт

Подготовка утки

  • Тщательно промойте тушку и обсушите бумажными полотенцами. Удалите лишний жир.

Маринад

  • Смешайте мед, соевый соус, рисовый уксус, соль и перец. Тщательно обмажьте утку маринадом внутри и снаружи. Оставьте мариноваться минимум на 2-3 часа (а лучше на ночь) в холодильнике.

Сушка кожи

  • После маринования натрите утку медом и оставьте на открытом воздухе на 2 часа. Это поможет добиться хрустящей корочки.

Запекание

  • Разогрейте духовку до 180°C. Уложите утку на решетку, а под нее поставьте противень с водой, чтобы соки не пригорали. Запекайте 1,5-2 часа, периодически поливая тушку вытопленным соком.

Подача

  • Нарежьте утку тонкими ломтиками и подавайте с блинчиками, хойсином, зелёным луком и огурцами.

Полезные советы

  • Перед сушкой обдайте утку кипятком — это поможет получить идеальную корочку.
  • Используйте свежие специи, чтобы подчеркнуть богатый вкус мяса.
  • Во время запекания следите, чтобы кожа не пересыхала, периодически смазывайте ее маринадом.

Итог

Утка по-пекински — это настоящее искусство, но его можно освоить даже в домашних условиях. Если уделить внимание деталям, результат не разочарует. Готовьте с удовольствием и радуйте близких вкусными кулинарными открытиями!

Уточнения

Пекинская утка или утка по-пекински (кит. упр. 北京烤鸭, палл. бэйцзин каоя) — одно из самых известных блюд китайской кухни.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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