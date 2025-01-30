Китайская классика на вашем столе: утка по-пекински в домашних условиях

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Хотите удивить гостей или насладиться настоящим ресторанным вкусом без выхода из дома? Тогда этот рецепт для вас! Сегодня разберем, как приготовить легендарную утку по-пекински с хрустящей корочкой и сочным мясом. Это упрощенный вариант для домашнего приготовления, но вкус останется аутентичным!

Фото: https://www.freepik.com by stockking Утка по-пекински

Немного истории

Утка по-пекински — это не просто блюдо, а кулинарная традиция, которой более 700 лет. Впервые ее начали готовить при дворе императоров эпохи Юань (XIII век), а позже она стала настоящим символом китайской кухни. Главная особенность — тонкая хрустящая кожа и нежное мясо с насыщенным ароматом специй. Сегодня этот деликатес подают во многих ресторанах мира, но теперь вы сможете приготовить его дома!

Ингредиенты

Утка: 2-2,5 кг.

Мед: 2 ст. л.

Соевый соус: 50 мл.

Рисовый уксус: 2 ст. л.

Имбирь: 5 см корня.

Звёздчатый анис: 2 шт.

Лук зелёный: для подачи.

Блинчики для утки: 12-15 шт.

Соус хойсин: 100 мл (можно заменить смесью соевого соуса с мёдом).

Вода: 1 л.

Соль, перец: по вкусу.

Пошаговый рецепт

Подготовка утки

Тщательно промойте тушку и обсушите бумажными полотенцами. Удалите лишний жир.

Маринад

Смешайте мед, соевый соус, рисовый уксус, соль и перец. Тщательно обмажьте утку маринадом внутри и снаружи. Оставьте мариноваться минимум на 2-3 часа (а лучше на ночь) в холодильнике.

Сушка кожи

После маринования натрите утку медом и оставьте на открытом воздухе на 2 часа. Это поможет добиться хрустящей корочки.

Запекание

Разогрейте духовку до 180°C. Уложите утку на решетку, а под нее поставьте противень с водой, чтобы соки не пригорали. Запекайте 1,5-2 часа, периодически поливая тушку вытопленным соком.

Подача

Нарежьте утку тонкими ломтиками и подавайте с блинчиками, хойсином, зелёным луком и огурцами.

Полезные советы

Перед сушкой обдайте утку кипятком — это поможет получить идеальную корочку.

Используйте свежие специи, чтобы подчеркнуть богатый вкус мяса.

Во время запекания следите, чтобы кожа не пересыхала, периодически смазывайте ее маринадом.

Итог

Утка по-пекински — это настоящее искусство, но его можно освоить даже в домашних условиях. Если уделить внимание деталям, результат не разочарует. Готовьте с удовольствием и радуйте близких вкусными кулинарными открытиями!

Уточнения

Пекинская утка или утка по-пекински (кит. упр. 北京烤鸭, палл. бэйцзин каоя) — одно из самых известных блюд китайской кухни.

