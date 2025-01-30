Десерт без муки и яиц: попробуйте лёгкий клубничный мусс

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетические десерты могут быть не только полезными, но и невероятно вкусными! "Аврора" — это нежный клубничный мусс, который не содержит муки и яиц, а благодаря йогурту и меду становится лёгким и освежающим. Этот вариант идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сладкого.

Фото: https://www.freepik.com Клубничный мусс

Ингредиенты

Желатин — 5 г + 30 мл холодной воды.

Питьевой йогурт без добавок — 200 мл.

Мёд — 1 столовая ложка.

Клубника (свежая или замороженная) — 200 г.

Способ приготовления

Приготовьте основу

Смешайте клубнику, питьевой йогурт и мёд. Взбейте блендером до получения однородной, гладкой массы.

Подготовьте желатин

Залейте его холодной водой и дайте набухнуть. Затем растопите желатин на водяной бане или в микроволновке (не доводите до кипения!).

Соедините компоненты

Добавьте в желатин немного ягодной массы, перемешайте и затем влейте эту смесь обратно в блендер к основному составу. Взбейте ещё раз, чтобы получить воздушную текстуру с пузырьками.

Финальный шаг

Разлейте готовый мусс по стаканам или креманкам и уберите в холодильник на пару часов до полного застывания.

Совет: перед подачей можно украсить десерт свежими ягодами и листочком мяты.

Итог

Этот десерт — находка для тех, кто ищет полезные и вкусные рецепты без вреда для фигуры. Минимум калорий, максимум удовольствия! Попробуйте приготовить "Аврору" и удивите близких лёгким и освежающим лакомством.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

