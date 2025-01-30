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Десерт без муки и яиц: попробуйте лёгкий клубничный мусс

1:45
Еда

Диетические десерты могут быть не только полезными, но и невероятно вкусными! "Аврора" — это нежный клубничный мусс, который не содержит муки и яиц, а благодаря йогурту и меду становится лёгким и освежающим. Этот вариант идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сладкого.

Клубничный мусс
Фото: https://www.freepik.com
Клубничный мусс

Ингредиенты

  • Желатин — 5 г + 30 мл холодной воды.
  • Питьевой йогурт без добавок — 200 мл.
  • Мёд — 1 столовая ложка.
  • Клубника (свежая или замороженная) — 200 г.

Способ приготовления

Приготовьте основу

  • Смешайте клубнику, питьевой йогурт и мёд. Взбейте блендером до получения однородной, гладкой массы.

Подготовьте желатин

  • Залейте его холодной водой и дайте набухнуть. Затем растопите желатин на водяной бане или в микроволновке (не доводите до кипения!).

Соедините компоненты

  • Добавьте в желатин немного ягодной массы, перемешайте и затем влейте эту смесь обратно в блендер к основному составу. Взбейте ещё раз, чтобы получить воздушную текстуру с пузырьками.

Финальный шаг

  • Разлейте готовый мусс по стаканам или креманкам и уберите в холодильник на пару часов до полного застывания.

Совет: перед подачей можно украсить десерт свежими ягодами и листочком мяты.

Итог

Этот десерт — находка для тех, кто ищет полезные и вкусные рецепты без вреда для фигуры. Минимум калорий, максимум удовольствия! Попробуйте приготовить "Аврору" и удивите близких лёгким и освежающим лакомством.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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