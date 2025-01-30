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Золотистая корочка и нежное филе – секреты правильной жарки рыбы

1:31
Еда

Жареная рыба — блюдо, которое любят многие, но её приготовление часто заканчивается неудачей: прилипает, разваливается, а иногда и вовсе подгорает. Однако немецкие хозяйки знают несколько хитростей, благодаря которым их рыба всегда получается с хрустящей корочкой и остаётся сочной внутри.

рыба
Фото: Own work by Ramon FVelasquez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
рыба

Как правильно жарить рыбу: пошаговый метод

Разогрейте сковороду

Начните с подготовки посуды — раскалите сковороду на сильном огне. Это создаст идеальную основу для румяной корочки и сохранит сочность рыбы.

Добавьте масло

Чем больше масла, тем меньше риск, что рыба прилипнет или потеряет форму. Оно также придаст блюду насыщенный вкус.

Используйте муку для панировки

Перед обжаркой слегка присыпьте рыбу мукой — это создаст защитный слой, не позволяющий ей прилипать, и обеспечит хрустящую текстуру.

Обмакните в яйцо

Дополнительный слой из взбитого яйца сделает рыбу ещё более нежной внутри и поможет сохранить её сочность.

Обжаривайте на среднем огне

Когда рыба окажется на сковороде, уменьшите огонь, чтобы не пересушить её.

Сделайте разрезы вдоль рыбы

Небольшие надрезы помогут избежать пригорания, равномерно распределяя жар.

Следуя этим советам, вы получите идеально жареную рыбу, которая не разваливается, не прилипает и сохраняет все свои вкусовые качества.

Уточнения

Жареная рыба — обобщающее название рыбных блюд и кулинарных изделий, приготавливаемых жареньем.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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