Как приготовить насыщенную солянку, которая понравится всей семье

Солянка — это суп, который всегда радует насыщенным вкусом и аппетитным ароматом. В этом рецепте бульон варится из ножек индейки, что делает его наваристым, но не слишком жирным. А добавление болгарского перца придаёт блюду ещё больше яркости. Попробуйте этот вариант — и он точно станет вашим любимым!
Ингредиенты (на 5 порций)
Для бульона:
Для заправки:
Как приготовить солянку:
Шаг 1. Варим бульон
Ножки индейки промыть, положить в кастрюлю, залить 1,5 л воды, добавить очищенные лук и морковь. Довести до кипения, снять пену, посолить. Варить 40 минут, за 10 минут до готовности добавить лавровый лист, перец и зелень. Достать индейку, снять мясо с кости и нарезать кусочками. Бульон процедить.
Шаг 2. Готовим мясную заправку
Лук нарезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле. Нарезать копчёные мясные продукты, добавить в сковороду, обжаривать 4 минуты.
Шаг 3. Тушим с томатной пастой
Добавить томатную пасту, влить полстакана бульона, перемешать и тушить на медленном огне 5 минут. Переложить смесь в кастрюлю с бульоном.
Шаг 4. Добавляем огурцы и специи
Солёные огурцы нарезать соломкой, добавить в кастрюлю вместе с каперсами и маслинами. Довести до кипения и варить 10 минут на слабом огне. Затем накрыть крышкой и дать настояться.
Шаг 5. Подача
Разлить солянку по тарелкам, добавить кусочки индейки, украсить ломтиком лимона и зеленью. Подавайте со сметаной.
Этот рецепт мясной солянки идеально подойдёт для сытного обеда или праздничного ужина. Обязательно попробуйте!
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.