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Как приготовить насыщенную солянку, которая понравится всей семье

2:44
Еда

Солянка — это суп, который всегда радует насыщенным вкусом и аппетитным ароматом. В этом рецепте бульон варится из ножек индейки, что делает его наваристым, но не слишком жирным. А добавление болгарского перца придаёт блюду ещё больше яркости. Попробуйте этот вариант — и он точно станет вашим любимым!

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Ингредиенты (на 5 порций)

Для бульона:

  • Индейка (ножки) — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Веточки сельдерея или петрушки — 2-3 шт.
  • Лавровый лист — 1-2 шт.
  • Чёрный перец горошком — 3-5 шт.
  • Соль — по вкусу

Для заправки:

  • Любые копчёные мясные продукты (колбаса, ветчина, сосиски) — 300-400 г
  • Солёные огурцы — 4 шт.
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Болгарский перец — по вкусу
  • Чёрные маслины без косточек — 100 г
  • Каперсы — 50 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Растительное или сливочное масло — для обжаривания
  • Сметана — для подачи

Как приготовить солянку:

Шаг 1. Варим бульон

Ножки индейки промыть, положить в кастрюлю, залить 1,5 л воды, добавить очищенные лук и морковь. Довести до кипения, снять пену, посолить. Варить 40 минут, за 10 минут до готовности добавить лавровый лист, перец и зелень. Достать индейку, снять мясо с кости и нарезать кусочками. Бульон процедить.

Шаг 2. Готовим мясную заправку

Лук нарезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле. Нарезать копчёные мясные продукты, добавить в сковороду, обжаривать 4 минуты.

Шаг 3. Тушим с томатной пастой

Добавить томатную пасту, влить полстакана бульона, перемешать и тушить на медленном огне 5 минут. Переложить смесь в кастрюлю с бульоном.

Шаг 4. Добавляем огурцы и специи

Солёные огурцы нарезать соломкой, добавить в кастрюлю вместе с каперсами и маслинами. Довести до кипения и варить 10 минут на слабом огне. Затем накрыть крышкой и дать настояться.

Шаг 5. Подача

Разлить солянку по тарелкам, добавить кусочки индейки, украсить ломтиком лимона и зеленью. Подавайте со сметаной.

Этот рецепт мясной солянки идеально подойдёт для сытного обеда или праздничного ужина. Обязательно попробуйте!

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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