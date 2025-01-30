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Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Еда

Эти творожные пончики — идеальный вариант для завтрака или семейного чаепития. Они получаются лёгкими, воздушными, с приятной текстурой, а главное — готовятся в духовке, без лишнего масла. Можно сделать их сладкими, подать с вареньем, мёдом или шоколадной пастой, а можно приготовить в несладком варианте — тогда они отлично сочетаются с паштетами, слабосолёной рыбой или сливочным сыром.

Выпечка
Фото: flickr.com by Borya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Выпечка

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Мука — 650 г
  • Творог — 250 г
  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Сахар — 60 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Уксус — 1/2 ч. л.
  • Сахарная пудра — для подачи

Как приготовить творожные пончики

Шаг 1. Разогрев духовки

Включите духовку на 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.

Шаг 2. Приготовление теста

В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Взбейте миксером или разомните блендером до однородности. Добавьте погашенную уксусом соду, перемешайте.

Шаг 3. Добавление муки

Просейте 550 г муки с разрыхлителем, всыпьте в творожную массу и замесите тесто.

Шаг 4. Формирование пончиков

Присыпьте стол оставшейся мукой. Выложите тесто, скатайте его в валик и разделите на 24 части. Сформируйте из каждого кусочка шарик, разложите на противень, оставляя расстояние 2 см между пончиками.

Шаг 5. Выпекание

Отправьте противень в духовку на средний уровень. Выпекайте 20-25 минут, пока пончики не подрумянятся. Переложите на решётку, остудите и присыпьте сахарной пудрой.

Эти пончики вкусны и тёплыми, и уже остывшими. Попробуйте подать их с любимыми дополнениями — сладкими или солёными.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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