Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Эти творожные пончики — идеальный вариант для завтрака или семейного чаепития. Они получаются лёгкими, воздушными, с приятной текстурой, а главное — готовятся в духовке, без лишнего масла. Можно сделать их сладкими, подать с вареньем, мёдом или шоколадной пастой, а можно приготовить в несладком варианте — тогда они отлично сочетаются с паштетами, слабосолёной рыбой или сливочным сыром.
Ингредиенты (на 4 порции)
Как приготовить творожные пончики
Шаг 1. Разогрев духовки
Включите духовку на 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.
Шаг 2. Приготовление теста
В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Взбейте миксером или разомните блендером до однородности. Добавьте погашенную уксусом соду, перемешайте.
Шаг 3. Добавление муки
Просейте 550 г муки с разрыхлителем, всыпьте в творожную массу и замесите тесто.
Шаг 4. Формирование пончиков
Присыпьте стол оставшейся мукой. Выложите тесто, скатайте его в валик и разделите на 24 части. Сформируйте из каждого кусочка шарик, разложите на противень, оставляя расстояние 2 см между пончиками.
Шаг 5. Выпекание
Отправьте противень в духовку на средний уровень. Выпекайте 20-25 минут, пока пончики не подрумянятся. Переложите на решётку, остудите и присыпьте сахарной пудрой.
Эти пончики вкусны и тёплыми, и уже остывшими. Попробуйте подать их с любимыми дополнениями — сладкими или солёными.
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.
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