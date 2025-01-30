Самый ароматный банановый кекс – мягкий, влажный и просто тает во рту

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот банановый кекс покорит вас с первого кусочка. Он мягкий, ароматный, с насыщенным вкусом спелых бананов и лёгким ванильным послевкусием. Готовится просто, а результат вас точно порадует. Такой кекс идеален к утреннему кофе, на полдник или даже в качестве праздничного угощения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кекс

Совет: хотите сделать выпечку полезнее? Замените 30-50 г пшеничной муки на цельнозерновую — вкус станет ещё интереснее.

Что понадобится для приготовления (на 12 порций)

Спелые бананы (для теста) — 3 крупных (650-700 г)

Банан (для украшения) — 1 шт. (200-250 г)

Яйца — 2 шт.

Сахар — 200 г

Сливочное масло (82,5%) — 100 г

Пшеничная мука — 230 г

Разрыхлитель — 10 г (1 пакетик)

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Сахарная пудра (по желанию, для украшения)

Как приготовить банановый кекс

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким, либо слегка разогрейте его в микроволновке.

Шаг 2. Разогрев духовки

Включите духовку и установите температуру 170-175°C.

Шаг 3. Измельчение бананов

Очистите бананы, измельчите их в пюре с помощью блендера или натрите на тёрке.

Шаг 4. Взбивание яиц с сахаром

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте размягчённое масло и перемешайте.

Шаг 5. Соединение ингредиентов

Добавьте в смесь банановое пюре и перемешайте. Затем постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, тщательно размешивая тесто.

Шаг 6. Выпекание

Смажьте форму для выпечки маслом, переложите в неё тесто и разровняйте. Украсьте нарезанным бананом. Выпекайте 45-50 минут, проверяя готовность шпажкой (она должна выйти сухой).

Шаг 7. Остывание и подача

Дайте кексу остыть в форме 10-15 минут, затем переложите на тарелку. По желанию присыпьте сахарной пудрой.

Этот банановый кекс вкусен как тёплым, так и на следующий день — он остаётся мягким и ароматным. Попробуйте, и он станет вашим любимым рецептом.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

