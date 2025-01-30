Самый ароматный банановый кекс – мягкий, влажный и просто тает во рту

Этот банановый кекс покорит вас с первого кусочка. Он мягкий, ароматный, с насыщенным вкусом спелых бананов и лёгким ванильным послевкусием. Готовится просто, а результат вас точно порадует. Такой кекс идеален к утреннему кофе, на полдник или даже в качестве праздничного угощения.
Совет: хотите сделать выпечку полезнее? Замените 30-50 г пшеничной муки на цельнозерновую — вкус станет ещё интереснее.
Что понадобится для приготовления (на 12 порций)
Как приготовить банановый кекс
Шаг 1. Подготовка ингредиентов
Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким, либо слегка разогрейте его в микроволновке.
Шаг 2. Разогрев духовки
Включите духовку и установите температуру 170-175°C.
Шаг 3. Измельчение бананов
Очистите бананы, измельчите их в пюре с помощью блендера или натрите на тёрке.
Шаг 4. Взбивание яиц с сахаром
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте размягчённое масло и перемешайте.
Шаг 5. Соединение ингредиентов
Добавьте в смесь банановое пюре и перемешайте. Затем постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, тщательно размешивая тесто.
Шаг 6. Выпекание
Смажьте форму для выпечки маслом, переложите в неё тесто и разровняйте. Украсьте нарезанным бананом. Выпекайте 45-50 минут, проверяя готовность шпажкой (она должна выйти сухой).
Шаг 7. Остывание и подача
Дайте кексу остыть в форме 10-15 минут, затем переложите на тарелку. По желанию присыпьте сахарной пудрой.
Этот банановый кекс вкусен как тёплым, так и на следующий день — он остаётся мягким и ароматным. Попробуйте, и он станет вашим любимым рецептом.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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